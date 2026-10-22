Shiva Sharma Death Case : २२०० किमीचा थरार, १० दिवस पोलिसांना चकवा; नेपाळ ते नागपूर पळणाऱ्या मॉडेल श्रद्धा दुबेला अखेर बेड्या

लखनौमधील व्यावसायिक शिवा शर्मा यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात मुख्य संशयित मॉडेल श्रद्धा दुबे, तिची बहीण रश्मी दुबे आणि चालक तन्वीर अली ऊर्फ दानिश यांना नागपूरमधून अटक करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश विशेष कृती दल (यूपी एसटीएफ) आणि नागपूर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत या तिघांना ताब्यात घेतले. ट्रान्झिट रिमांडवर त्यांना बुधवारी लखनौमध्ये आणण्यात आले असून, हजरतगंज कोतवाली येथे त्यांची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी आणि श्रद्धाचा मित्र व मॅनेजर आदिल यालाही एसटीएफने अटक केली आहे..नागपूरमध्ये संयुक्त कारवाईशिवा शर्मा यांच्या मृत्यूनंतर श्रद्धा दुबे, रश्मी दुबे आणि दानिश हे तिघे फरार होते. त्यांच्या शोधासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून तपास सुरू होता. आरोपी नागपूरमध्ये असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर यूपी एसटीएफ आणि नागपूर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केली. नागपूरमधील एका अपार्टमेंटमधून तिघांना अटक करण्यात आली.या तिघांवर प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. अटकेनंतर त्यांना नागपूर न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि ट्रान्झिट रिमांड मंजूर झाल्यानंतर लखनौला आणण्यात आले..१० दिवसांपासून आरोपींचा शोधलखनौमधील हजरतगंज परिसरातील अवध ग्रीन अपार्टमेंटच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने व्यावसायिक शिवा शर्मा यांचा ९ ऑक्टोबर रोजी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर त्यांच्या आई रंजना शर्मा यांच्या तक्रारीवरून श्रद्धा दुबे, रश्मी दुबे, दानिश आणि आदिल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.तपासादरम्यान आरोपी उत्तर प्रदेशातून बहराइचमधील रुपैडिहा सीमावर्ती भागात गेले आणि तेथून नेपाळमध्ये पोहोचल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. अखेर नागपूरमध्ये तिघांचा माग काढण्यात पोलिसांना यश आले..पोलिसांच्या तपासावरून प्रशासनात हालचालीया प्रकरणातील आरोपींना पकडण्यात झालेल्या विलंबानंतर लखनौ पोलीस प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हजरतगंजचे तत्कालीन निरीक्षक विक्रम सिंह यांना लाइन हाजिर करण्यात आले, तर डीसीपी विक्रांत वीर आणि एसीपी रजनीश वर्मा यांच्याबाबतही प्रशासकीय कारवाई झाली. सुरुवातीला आरोपींवर प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. नंतर ही रक्कम वाढवून प्रत्येकी ५० हजार रुपये करण्यात आली..आदिललाही अटक; पुढील चौकशीकडे लक्षया प्रकरणातील चौथा नामजद आरोपी आदिल यालाही बुधवारी एसटीएफने अटक केली. तो श्रद्धाचा मित्र आणि मॅनेजर असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याची अटक झाल्याने तपासाला आणखी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.लखनौमध्ये आणल्यानंतर श्रद्धा दुबे, रश्मी दुबे आणि दानिश यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना न्यायालयात हजर करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित आहे. त्यानंतर पोलीस त्यांच्या कोठडीची मागणी करू शकतात. शिवा शर्मा यांचा मृत्यू नेमका कोणत्या परिस्थितीत झाला, तसेच या घटनेत आरोपींची भूमिका काय होती, हे पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होईल. सध्या या प्रकरणातील आरोप सिद्ध झालेले नसून, तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.