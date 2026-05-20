PM Awas Yojana Scam: प्रधानमंत्री आवासमध्ये २३ कोटींचा घोटाळा, बनावट बिलं देऊन निधी लाटला; अधिकारी, कंत्राटदारांच्या घरांवर छापे

बेळगाव : रामदुर्ग तालुक्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर) अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या घरकुल योजनेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. बनावट बिले तयार करून कोट्यवधींचा सरकारी निधी लाटल्याचा गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी कर्नाटक लोकायुक्त यांनी गुन्हा दाखल करून मंगळवारी (ता. १९) तपास सुरू केला..लोकायुक्त पथकाने बेळगावसह राज्यातील हुबळी, बंगळूर, विजापूर आणि बागलकोट येथे एकाचवेळी छापे मारले. कर्नाटक स्लम डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या कार्यालयांसह निवृत्त अधिकारी, कंत्राटदार व संबंधितांच्या घरांवर छापे टाकून महत्त्वाची कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची नोंद जप्त केली. रामदुर्ग शहरातील झोपडपट्टी भागांत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर) २०२२ अंतर्गत ६०० घरांच्या बांधकामासाठी निधी मंजूर केला होता..मात्र, प्रत्यक्षामध्ये लाभार्थ्यांनी घरे बांधून न देता ती खोटी कामे दाखवून बनावट बिले तयार केल्याचा आरोप आहे. २९ मार्च २०१९ ते १२ जून २०२३ या कालावधीत १३ अंशतः बिल प्रस्ताव व २३ मार्च २०२१ रोजी अतिरिक्त बिल प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यानंतर आयुक्तांकडून मंजुरी मिळवून ५ एप्रिल २०१९ ते ६ नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान विविध टप्प्यांत कंत्राटदाराला एकूण २९ कोटी ४५ लाख ४२ हजार ३५ रुपये अदा करण्यात आल्याचे उघड झाले..तसेच कंत्राटदाराने लाभार्थ्यांसाठी घरे बांधण्याऐवजी त्यांना थेट बांधकाम साहित्य, वाळू, सिमेंट, लोखंड आदी पुरविले. प्रत्येक लाभार्थ्यास सुमारे १ लाख १० हजार रुपयांचे साहित्य देण्यात आले. अशा प्रकारे ६०० लाभार्थ्यांना अंदाजे सहा कोटी १० लाखांचे साहित्य पुरवून उर्वरित सुमारे २३ कोटी ३५ लाखांचा सरकारी निधी लाटल्याचा संशय आहे. .या प्रकरणी एस. एच. होसमनी यांनी तपास करून अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाच्या आधारे शंभुलिंगप्पा बी. एस., प्रसाद एन. पी. तसेच इतरांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. प्रकरणाचा तपास प्रसन्न देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. तपास अधिकारी वेंकटेश यडहळ्ळी चौकशी करत आहेत.