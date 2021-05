बुरशीसाठी केंद्राकडून विविध राज्यांना २३ हजारांची खेप रवाना

नवी दिल्ली - देशभरातील कोरोनाच्या संसर्गाची (Corona Infection) दुसरी लाट (Second Wave) अद्याप पूर्णपणे ओसरली नसताना म्युकरमायकोसिस (Mucormycosis) या बुरशीजन्य आजाराने डोकेवर काढल्याने आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. (23000 Consignment Sent to Various States Center for Black Fungus)

या आजाराचे महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले असून मागील तीन ते चार दिवसांमध्येच देशभरातील रुग्णांची संख्या ९ हजारांवर पोचली आहे. या आजारावरील उपचारासाठी ‘ॲम्फोटेरेसिन- बी’ या औषधाचा वापर केला जातो. या औषधाचे २३ हजार ६८० डोस राज्यांना पाठविण्यात आले आहेत. तत्पूर्वी या आजाराची तीव्रता पाहून त्याला साथरोग म्हणून घोषित करण्याची सूचना केंद्राने राज्यांना केली होती.

हेही वाचा: बापरे! आतड्यांच्या दुर्मिळ ब्लॅक फंगसचे दोन नवे रुग्ण

महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये काळ्या बुरशीचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर आढळून येऊ लागले आहेत. याशिवाय देशातील किमान ८ ते १० मोठ्या राज्यांमध्ये या रोगाने हात-पाय पसरल्याचे आढळून आले आहे. सर्वाधिक म्हणजे २ हजार २८१ रुग्णसंख्या असलेल्या गुजरातमध्ये तर यासाठी वेगळे वॉर्ड तयार करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्याही २ हजारांवर गेली आहे

विविध राज्यांमधील रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन या औषधांचे वाटप करण्यात आले आहे . नजीकच्या काळातही केंद्राकडून अशीच मदत राज्यांना पाठविण्यात येईल.

- डी. व्ही. सदानंद गौडा, केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री

ही लक्षणे असतील तर सावध व्हा

नाका-डोळ्यातून रक्त येणे, तीव्र डोकेदुखी, नाकातून काळा द्रव बाहेर पडणे, डोळे उघडझाप करण्यास वेदना होणे, दात दुखणे, उलट्या होणे, उलटीतून रक्त पडणे आणि चावण्यास त्रास होणे ही ब्लॅक फंगसची सुरवातीची लक्षणे मानली जातात ही लक्षणे उद्भवल्यास तातडीने कान, नाक, घसा यांच्या तज्ञ डॉक्टरांकडे जाऊन तपासणी करून घ्यावी, असा सल्ला आरोग्यतज्ज्ञांनी दिला आहे.

हेही वाचा: खुशखबर! 1.5 कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा वाढला महागाई भत्ता

सोनियांचे मोदींना पत्र

काळ्या बुरशीच्या आजारावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी पंतप्रधान मोदींना आज पत्र पाठवून या रोगावरील औषधांच्या टंचाईबाबत सवाल केला. या आजारावरील उपचारासाठी पुरेसा औषध साठा उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशभर या आजाराने थैमान घातले असताना औषधांची टंचाई जाणवत असल्याच्या बातम्याबद्दल सोनिया गांधींनी चिंता व्यक्त केली. तसेच रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजनांची मागणीही त्यांनी केली.

वाढते रुग्ण