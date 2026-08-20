UP Tourism: आधी ताजचे दर्शन मग मीटिंग! २४० हून अधिक जपानचे सीईओ यूपीत, पर्यटन उद्योगात मोठ्या गुंतवणुकीची शक्यता

जपानमधील २५० हून अधिक प्रमुख उद्योगपती आणि सीईओंचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ भारताच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहे. यामध्ये जपानमधील यामानाशी प्रीफेक्चरच्या राज्यपालांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या दौऱ्यात पर्यटनासोबतच उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक आणि तांत्रिक गुंतवणुकीच्या संधींवर चर्चा होणार आहे..ताजमहाल दर्शन अन् कार्यक्रमात बदलआग्रा येथे स्वागत: गुरुवारी दुपारी आग्रा येथे पोहोचलेल्या जपानी शिष्टमंडळाचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह यांनी स्वागत केले. फतेहाबाद रोडवरील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये लंचनंतर शिष्टमंडळ ताजमहालला भेट देणार आहे.आग्रा बैठक रद्द: आग्रा जिल्हाधिकारी मनीष बन्सल यांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी आग्रा येथे प्रस्तावित असलेली राउंड टेबल बैठक आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आग्रा दौरा मुख्यतः पर्यटन आणि ताजमहाल दर्शनापुरता मर्यादित राहणार आहे..लखनऊमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत बिझनेस प्रोग्राम२१ ऑगस्टला विशेष बैठक: लखनऊच्या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये 'जपान-उत्तर प्रदेश बिझनेस प्रोग्राम' आयोजित करण्यात आला आहे.गुंतवणुकीवर चर्चा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि जपानी प्रतिनिधींमध्ये औद्योगिक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.पंतप्रधान मोदींच्या कार्यक्रमात सहभाग: जपानी शिष्टमंडळ २३ ऑगस्टपर्यंत भारत दौऱ्यावर असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या विशेष कार्यक्रमातही सहभागी होणार आहे..ODOP अन् लेदर उद्योगाला जपानी तंत्रज्ञानाची जोडआग्रा उद्योगांवर भर: उत्तर प्रदेशच्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजनेअंतर्गत आग्र्याच्या प्रसिद्ध लेदर आणि पेठा उद्योगाला जपानी तंत्रज्ञानाची जोड देण्याच्या शक्यतांवर चर्चा केली जाणार आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची संधी: जपानी तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि बाजारपेठेचा अनुभव मिळाल्यास स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत विस्तारण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.उत्तर प्रदेशातील गुंतवणुकीला चालना: या दौऱ्यामुळे पर्यटन, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये उत्तर प्रदेशात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.