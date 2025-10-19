देश

Powerful IAS Officer: सर्वात पॉवरफूल IAS अधिकारी कोण? २५ वर्षांपूर्वी अशी झाली होती योगी आदित्यनाथ यांच्याशी भेट

सध्या उत्तर प्रदेशात मुख्य सचिवांच्या खुर्चीवर एसपी गोयल (शशी प्रकाश गोयल) विराजमान आहेत. मुख्य सचिवांच्या खालोखाल कृषी उत्पादन आयुक्त (APC) दीपक कुमार यांचा क्रमांक लागतो, आणि त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर संजय प्रसाद आहेत. मात्र, सध्या सर्वाधिक चर्चा संजय प्रसाद यांच्याच दबदब्याची होत आहे.
Sanjay Prasad, Uttar Pradesh’s powerful IAS officer, has been a trusted ally of CM Yogi Adityanath since their meeting 25 years ago.

Sanjay Prasad, Uttar Pradesh’s powerful IAS officer, has been a trusted ally of CM Yogi Adityanath since their meeting 25 years ago.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा गेल्या अडीच दशकांपासून ज्यांच्यावर विश्वास आहे, ते संजय प्रसाद आज उत्तर प्रदेशच्या नोकरशाहीत अशा स्थानावर पोहोचले आहेत, जिथे त्यांच्यापूर्वी कोणताही अधिकारी पोहोचू शकला नव्हता. गृह, गोपन (Gopan), दक्षता (Vigilance) आणि माहिती (Information) यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांसोबतच 'प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री' हे पद सांभाळणारी व्यक्ती नक्कीच असामान्य असायला हवी.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
political
IAS Officers
principal
Bureaucracy
Yogi Adityanath
Vice President secretary

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com