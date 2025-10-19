Powerful IAS Officer: सर्वात पॉवरफूल IAS अधिकारी कोण? २५ वर्षांपूर्वी अशी झाली होती योगी आदित्यनाथ यांच्याशी भेट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा गेल्या अडीच दशकांपासून ज्यांच्यावर विश्वास आहे, ते संजय प्रसाद आज उत्तर प्रदेशच्या नोकरशाहीत अशा स्थानावर पोहोचले आहेत, जिथे त्यांच्यापूर्वी कोणताही अधिकारी पोहोचू शकला नव्हता. गृह, गोपन (Gopan), दक्षता (Vigilance) आणि माहिती (Information) यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांसोबतच 'प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री' हे पद सांभाळणारी व्यक्ती नक्कीच असामान्य असायला हवी..तसे पाहिल्यास, नोकरशाहीचा सर्वात मोठा बॉस हा मुख्य सचिव असतो. सध्या उत्तर प्रदेशात मुख्य सचिवांच्या खुर्चीवर एसपी गोयल (शशी प्रकाश गोयल) विराजमान आहेत. मुख्य सचिवांच्या खालोखाल कृषी उत्पादन आयुक्त (APC) दीपक कुमार यांचा क्रमांक लागतो, आणि त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर संजय प्रसाद आहेत. मात्र, सध्या सर्वाधिक चर्चा संजय प्रसाद यांच्याच दबदब्याची होत आहे..पंचम तळावर सर्वाधिक ताकद२ सप्टेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सचिव म्हणून रुजू झालेले संजय प्रसाद, आज मुख्यमंत्र्यांचे सर्वात खास मानले जातात. त्यांच्याकडे सध्या ५ हून अधिक आणि तेही अत्यंत महत्त्वाचे विभाग आहेत. एसपी गोयल मुख्य सचिव बनल्यानंतर, त्यांचे अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हे पदही आता संजय प्रसाद यांच्याकडे आले आहे. यामुळे, संजय प्रसाद हे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या 'पंचम तळा'वरील सर्वात शक्तिशाली अधिकारी बनले आहेत.सध्या संजय प्रसाद यांच्याकडे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव माहिती यांसोबतच उड्डयन (Aviation) आणि राज संपदा (Raj Sampatti) विभागाचेही प्रमुख सचिवपद आहे..गृह विभागाची जबाबदारी: अभूतपूर्व विश्वासआजपर्यंत मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रमुख सचिवांकडे गृह विभागाची जबाबदारी कधीच दिली जात नव्हती, पण संजय प्रसाद यांच्याकडे हे दोन्ही विभाग आहेत. यावरून ते मुख्यमंत्र्यांच्या किती जवळचे आणि ताकदवर अधिकारी आहेत, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या ताकदीचा अंदाज यावरूनही येतो की, निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने त्यांना गृह सचिवपदावरून हटवले होते, पण सत्ता स्थापनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा त्यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांना हे महत्त्वाचे पद दिले. संजय प्रसाद यांच्याकडे असलेले हे पाचही महत्त्वाचे विभाग थेट मुख्यमंत्र्यांशी जोडलेले आहेत आणि म्हणूनच त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे सर्वात जवळचे अधिकारी मानले जाते..१९९९ मध्ये झाली पहिली भेटमूळचे बिहारचे असलेले संजय प्रसाद यांचा १९९९ मध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्याशी पहिल्यांदा संपर्क आला. त्यावेळी योगी आदित्यनाथ यांनी राजकारणात नुकताच प्रवेश केला होता, तर प्रसाद हे १९९९ ते २००१ पर्यंत गोरखपूरमध्ये मुख्य विकास अधिकारी (CDO) म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांनी महाराजगंज, अयोध्या, बहराइच, फिरोजाबाद आणि आग्रा यांसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले.बसपा आणि समाजवादी पक्षाच्या राजवटीतही त्यांनी वरिष्ठ पदांवर काम केले. २००९ मध्ये मायावती मुख्यमंत्री असताना ते गृह विभागाचे विशेष सचिव होते आणि २०१४ मध्ये अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळातही ते गृह विभागाचे सचिव होते. २०२२-२३ मध्ये शक्तिशाली नोकरशहा अवनीश कुमार अवस्थी यांची सेवानिवृत्ती आणि नवनीत कुमार सहगल यांचे माहिती विभागातून झालेले स्थानांतरण यामुळे आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात संजय प्रसाद यांचा दबदबा अधिकच वाढला..'व्यवहारात तेच सर्वात शक्तिशाली'सीएमओमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, परिस्थितीवर त्वरित प्रतिक्रिया देण्याची आणि सतत सतर्क राहण्याची त्यांची वृत्तीच त्यांना मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास संपादन करण्यास उपयुक्त ठरली.ज्येष्ठ पत्रकार परवेझ अहमद यांच्या मते, "तांत्रिकदृष्ट्या मुख्य सचिव हा प्रशासकीय बॉस असतो, पण जर एखाद्या अधिकाऱ्याकडे गृह, गोपन, दक्षता, माहिती आणि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ही सर्व पदे असतील, तर व्यवहारात तेच सर्वात शक्तिशाली अधिकारी ठरतात." यूपीच्या नोकरशाहीत पहिल्यांदाच असे घडले आहे की, प्रशासनाचे महत्त्वाचे विभाग एकाच अधिकाऱ्याच्या हाती आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे - मुख्यमंत्र्यांचा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. १९९५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले संजय प्रसाद १९९९ पासून योगी आदित्यनाथ यांच्या संपर्कात आहेत आणि आता ते राज्याच्या प्रशासकीय प्रमुख बनले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.