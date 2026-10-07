25 Years Of Seva: पंतप्रधान मोदींच्या राष्ट्रसेवेची २५ वर्षे पूर्ण; मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरकाशीच्या काशी विश्वनाथ मंदिरात केली विशेष पूजा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांचा टप्पा पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तरकाशी येथील प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिरात विशेष पूजा-अर्चना केली. यावेळी त्यांनी बाबा विश्वनाथांचा जलाभिषेक आणि रुद्राभिषेक करून पंतप्रधान मोदी यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी, दीर्घायुष्यासाठी आणि यशस्वी जीवनासाठी प्रार्थना केली..मुख्यमंत्री धामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २५ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनाचा उल्लेख करत हा प्रवास जनकल्याण आणि राष्ट्रसेवेला समर्पित असल्याचे सांगितले.बाबा विश्वनाथांच्या चरणी रुद्राभिषेकमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तरकाशीतील प्राचीन श्री काशी विश्वनाथ मंदिरात विधिवत पूजा केली. मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या उपस्थितीत मंत्रोच्चारांसह जलाभिषेक आणि रुद्राभिषेक करण्यात आला.यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तम आरोग्य लाभावे, त्यांना दीर्घायुष्य मिळावे आणि देशाच्या विकासासाठी त्यांचे कार्य यशस्वीपणे सुरू राहावे, यासाठी बाबा विश्वनाथांच्या चरणी प्रार्थना करण्यात आली..२५ वर्षांचा प्रवास म्हणजे राष्ट्रसेवेचे तप’मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतरच्या २५ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात त्यांनी राष्ट्रसेवेच्या भावनेतून काम केले.पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे देशाला आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात नवी दिशा मिळाल्याचे धामी यांनी नमूद केले. स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेवर भर देत देशाला नवी ऊर्जा देण्याचे काम त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाले, असा दावाही त्यांनी केला.‘विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण होऊ दे’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देश पुढे जात असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. हा संकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणि देशाची प्रगती अखंड सुरू राहण्यासाठी त्यांनी बाबा विश्वनाथांच्या चरणी प्रार्थना केली..‘देवभूमी’ उत्तराखंडमध्ये भागीरथीच्या तीरावर वसलेल्या बाबा विश्वनाथांच्या दरबारात पंतप्रधान मोदी यांच्या निरोगी आणि यशस्वी आयुष्यासाठी प्रार्थना करण्याची संधी मिळणे हा समाधानाचा क्षण असल्याचेही मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.