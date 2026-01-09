देश

Road Safety Scheme : अपघातग्रस्तांना रुग्णालयापर्यंत पोहोचविणाऱ्यांस २५ हजारांचे बक्षीस, सरकारकडून कॅशलेस उपचार मिळणार नितीन गडकरींचे सुतोवाच

Government Road Safety Scheme : अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात पोहोचविणाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल तसेच सरकारकडून कॅशलेस उपचार मिळणार असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
Nitin Gadkari Road Safety Policy India : मोटर वाहन कायद्यात  रस्ता सुरक्षा, व्यवसाय सुगमता, नागरिक सेवा, उत्सर्जन नियम, आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगतीवर भर देणाऱ्या  ६१ दुरुस्त्यांचे  प्रस्ताव केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन मंत्र्यांच्या दोन दिवसांच्या बैठकीत देण्यात आले.

