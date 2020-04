काश्मीरमध्ये आणखी तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा; चकमक सुरूच

जम्मू : काश्मीरमधील शोपिया जिल्ह्यात जवान व दहशतवाद्यांमध्ये आज (ता. २९) पुन्हा चकमक झाली. काल (ता. २८) सुरू झालेल्या या चकमकीत आतापर्यंत भारतीय जवानांनी तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. मेल्होरा भागात झालेल्या चकमकीत एक मेजर देखील जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

शोपिया जिल्ह्यातील जैनपोर भागातील मेल्होरा गावात दोन दहशतवादी दडून बसल्याची माहिती जवानांना मिळाली होती. यानंतर या भागात शोध मोहीम राबवण्यात आली. दडून बसलेल्या दहशतवाद्यांकडून गोळीबार सुरू झाला. जवानांकडूनही दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. ज्यामध्ये तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला. जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाममधील लोअर मुंडा परिसरात दोन दिवसांपूर्वी जवानांकडून राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला होता.

#UPDATE So far, 2 unidentified terrorists killed in Shopian encounter. Search operation still going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police https://t.co/D26O6vuMTF

— ANI (@ANI) April 29, 2020