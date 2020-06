भारत-बांगलादेश सीमावर्ती भागात भूकंपाचे धक्के

नवी दिल्ली : भारत-बांगलादेश सीमावर्ती भागात आज सकाळी ७ वाजून १० मिनीटांनी भूकंपाचे तीव्र धक्के बसले आहेत. रिश्टर स्केलवर हे भूकंपाचे धक्के ४.३ एवढ्या तीव्रतेचे होते, अशी माहिती भूकंपविज्ञान केंद्राने दिली आहे. याबाबतचे अधिकृत वृत्त एएनआयने दिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी (ता. १० एप्रिल) रोजी नवी दिल्लीत भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले होते. या भूकंपाची तीव्रता ३.५ रिश्टर स्केल असल्याची माहिती भूकंपविज्ञान केंद्राकडून देण्यात आली होती. दिल्ली आणि नजीकच्या परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता ३.५ होती. या भूकंपाचं केंद्र दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशनजीकच्या सीमाभागात होते. त्यानंतर आज बांगलादेश आणि भारताच्या सीमावर्ती भागात भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. या भूकंपात कुठलीही हानी झाल्याची बातमी मिळालेली नाही. दिल्लीतील भूकंपाच्या धक्यांपेक्षा भारत-बांगलादेश सीमावर्ती भागातील भूकंपाची तीव्रता ही थोडी कमी होती.

Earthquake of magnitude 4.3 on the Richter scale hit Bangladesh-India border region at 07:10 am today: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/p5dHNgTLxO

— ANI (@ANI) June 3, 2020