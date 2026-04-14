Supreme Court: मतदानास ३४ लाख लोक मुकणार; नाव वगळलेल्यांना संधी अवघड, याद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा काय आहे आदेश?

नवी दिल्ली: मतदार याद्यांच्या सखोल पडताळणी मोहिमेदरम्यान (एसआयआर) ज्या लोकांची नावे वगळली गेली होती, तसेच ज्यांची प्रकरणे अपिलीय स्तरावर प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदानाचा अंतरिम अधिकार देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. किमान ३४ लाख लोक या आदेशामुळे मतदानापासून वंचित राहू शकतात..'राज्यातील तब्बल सोळा लाख लोकांनी अपील दाखल केले असून त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ नये,' असा मुद्दा तृणमूल काँग्रेसचे नेते कल्याण बॅनर्जी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर मांडला. .न्यायालयाने मात्र त्यांची विनंती फेटाळून लावली. 'एसआयआर' प्रक्रियेदरम्यान ३४ लाख अपिले दाखल झाली असल्याचे कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले असल्याचे न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले..त्याचा विचार होणे गरजेचे'निवडणुकीमध्ये पंधरा टक्के लोक मतदान करू शकले नाहीत आणि विजयातील मतांचा फरक दोन टक्के असेल तर काय करायचे? याचा विचार झाला पाहिजे,' अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम एसआयआर मोहिमेशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीवेळी केली.