जम्मू-काश्मीरमध्ये चार दहशतवाद्यांचा खात्मा; चकमक सुरुच

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील शोपीयानमध्ये जवानांनी आज (ता. २२) पहाटे केलेल्या ऑपरेशन मेलाहूरामध्ये चार दहशतवाद्यांचा खात्मा कराण्यात भारतीय जवानांना यश आले आहे. या भागात अद्यापही चकमक सुरू असल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.

कोरोनाचा जगभरात प्रादुर्भाव वाढत असतानाही पाकिस्तान नियंत्रण शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करीत आहेत, गेल्या काही आठवड्यांपासून घुसखोरांना काश्मीरमध्ये घुसविण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी गुरुवारी आणि शुक्रवारी नियंत्रण रेषेवर विविध ठिकाणांना भेटी दिल्या. लष्कराला दक्ष राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या.

#UPDATE: Two more terrorists have been neutralised in the Operation Melahura (Shopian). Four terrorists have been killed in the operation till now. The operation is still underway. #JammuAndKashmir https://t.co/2nm4Vq7Qx5

— ANI (@ANI) April 22, 2020