फोटोतील 40 जाहिराती ओळखा अन् मिळवा बक्षीस...

नवी दिल्ली: सोशल मीडियावर एक छायाचित्र व्हायरल झाले असून, त्यामधील 40 जाहिराती ओळखा आणि बक्षिस मिळवा असे म्हटले आहे. छायाचित्रामध्ये अनेकजण जाहिराती शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.

This painting has 40 best Indian ads hidden, including all the classics. Lovely little trip for the nostalgia lovers. Have fun. And reward yourself with some jalebis when done. Kyonki Surf ki kharidari mein hi samajhdaari hai. :) pic.twitter.com/XCQkUHdbxo — Vaibhav Vishal (@ofnosurnamefame) May 31, 2019

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या छायाचित्राने अनेकांना वेड लावले आहे. कारण या एका छायाचित्रामध्ये तब्बल 40 जाहिराती आहेत. वैभव विशाल नावाच्या व्यक्तीने आपल्या ट्विटरवरून हे छायाचित्र व्हायरल केले आहे. यामध्ये 40 भारतीय जाहिराती लपलेल्या आहेत. त्यांनी लिहिले की, 'या चित्रात 40 भारतीय जाहिराती दडलेल्या आहेत, ज्यांना आठवणी आवडतात त्यांच्यासाठी हा एक छोटा आणि आश्चर्यकारक प्रवास असेल. मजा करा, जेव्हा तुम्हाला सर्व जाहिराती मिळतील तेव्हा बक्षीस म्हणून स्वत: ला जलेबी द्या.'

अनेकांनी जाहिराती ओळखण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, एका नेटिझन्सने 40 च्या 40 जाहिराती मार्ककरून शेअर केल्या आहेत.