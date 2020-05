भीषण : ट्रकमधून लपून घरी जाणाऱ्या ५ मजुरांचा अपघातात मृत्यू

जबलपूर : लॉकडाऊनमुळे ट्रकमधून लपून घरी परतणाऱ्या ५ मजुरांचा अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना मध्यप्रदेशात नरसिंहपूर येथे पाठा गावाजवळ झाली आहे. नरसिंहपूर इथे पाठा गावाजवळ आंब्याचा ट्रक उलटून मोठा अपघात झाला आहे. यामध्ये ५ जणांच्या मृत्यूसह ११ जण जखमी झाले आहेत. या ट्रकमध्ये आंब्यांसोबत ड्रायवरसह 18 लोक लपून आपल्या घरी जात होत होते.

आंब्याच्या ट्रकमध्ये बसून सर्व मजूर आग्राला जात होते. त्याचवेळी ट्रक उलटून भीषण अपघात झाला. यामध्ये 15 मजूर ट्रकखाली दबले गेले होते. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पाहाणी केली असून जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं आहे. गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना जबलपूर इथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. त्यापैकी एकाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे, तर दुसऱ्या मजुराला फ्रॅक्चर आहे. इतर जखमींची प्रकृती स्थिर आहे. जखमींपैकी एकाला तीन दिवस सर्दी, खोकला आणि ताप आहे. कोरोनाचा संशय असल्यानं सर्व मजुरांची कोविड-19 ची चाचणी केली जाणार असल्याची माहितीही डॉक्टरांनी दिली आहे.

Madhya Pradesh: 5 labourers died, 11 injured after the truck they were in, overturned near Patha village in Narsinghpur. The labourers were going from Telangana's Hyderabad to Uttar Pradesh in the truck, which was also carrying mangoes. More details awaited. pic.twitter.com/bowYPVMn1P

