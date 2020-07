राफेल विमानांची पहिली तुकडी भारतात दाखल; जाणून घ्या खास वैशिष्ठे

नवी दिल्ली- सात हजार किलोमीटरचं अंतर कापून पाच राफेल विमाने आज भारतात पोहोचली. फ्रान्समधून उड्डान केलेली राफेल लढाऊ विमाने दुपारी हरियाणातील अंबाला येथे उतरली. हवाईदल प्रमुख आरकेएस भदोरिया विमानांच्या आगमनावेळी अंबाला हवाई तळावर उपस्थित आहेत. सप्टेंबर 2016 मध्ये फ्रान्ससोबत 36 राफेल विमानांसाठी तब्बल 59,000 करोड रुपयांचा करार करण्यात आला होता. त्यानुसार पहिली पाच राफेल विमाने हवाईदलाच्या ताफ्यात आज दाखल झाली आहेत. राफेल विमाने भारतीय लष्करासाठी गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे.

सोन्यात गुंतवणूक करायची हीच ती वेळ; वाचा सविस्तर बातमी

विमानांच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर अंबाला येथे कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. हवाईतळाच्या आजपासच्या चार गावात कलम 144 लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार चारपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र जमन्यास मनाई करण्यात आली आहे. लोकांना घराच्या गच्चीवर जमा होणे, फोटो काढणे किंवा व्हिडिओ काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हलाई तळाच्या 3 किलोमीटरच्या परिसरात ड्रोन दिसल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. संध्याकाळी जळत्या मेणबत्या हातात घेऊन राफेलचे स्वागत करण्याचे आवाहन स्थानिक आमदाराने केले आहे.

#WATCH Haryana: Touchdown of Rafale fighter aircraft at Ambala airbase. Five jets have arrived from France to be inducted in Indian Air Force. (Source - Office of Defence Minister) pic.twitter.com/vq3YOBjQXu

— ANI (@ANI) July 29, 2020