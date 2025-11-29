देश

Insurance Fraud: ५० लाखांचा विमा, फसवणुकीचा कट अन् अंत्यसंस्काराची तयारी... स्मशानभूमीत घडलं धक्कादायक कांड, विमा कंपन्याही शॉक!

Fake Cremation Plot to Claim 50 Lakh Insurance : गंगेच्या काठी असलेल्या ब्रिजघाट स्मशानभूमीत प्लास्टिकच्या पुतळ्याला मृतदेहाचा वेष देऊन ५० लाखांच्या विमा रकमेचा क्लेम मिळवण्याचा रचलेला कट कसा उघड झाला.
up crime news

up crime news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

गारमुक्तेश्वर येथील ब्रिजघाट स्मशानभूमी गंगेच्या काठावर धक्कादायक घटना घडली आहे. अनेक लोकांचे अंत्यसंस्कार या ठिकाणी होतात. २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीही येथे अनेक चिता जळत होत्या. याच दिवशी दुपारी एक आय-२० कार स्मशानभूमीत दाखल झाली. कारमधून चार पुरुष उतरले आणि त्यांनी एका मृतदेहाची पेटी बाहेर काढली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
marathi
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com