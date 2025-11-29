Insurance Fraud: ५० लाखांचा विमा, फसवणुकीचा कट अन् अंत्यसंस्काराची तयारी... स्मशानभूमीत घडलं धक्कादायक कांड, विमा कंपन्याही शॉक!

गारमुक्तेश्वर येथील ब्रिजघाट स्मशानभूमी गंगेच्या काठावर धक्कादायक घटना घडली आहे. अनेक लोकांचे अंत्यसंस्कार या ठिकाणी होतात. २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीही येथे अनेक चिता जळत होत्या. याच दिवशी दुपारी एक आय-२० कार स्मशानभूमीत दाखल झाली. कारमधून चार पुरुष उतरले आणि त्यांनी एका मृतदेहाची पेटी बाहेर काढली. .मृतदेह गाडीतून बाहेर काढण्यासाठी गेलेसामान्यतः अंत्यसंस्कारासाठी येणारे लोक पुजारी किंवा पंडितांना बोलावतात, पूजा-सामग्री घेतात आणि विधी करतात. पण हे चौघांनी वेगळाच प्लॅन आखला होता. त्यांनी लाकूड, तूप आणि इतर साहित्य खरेदी केले, पण पुजारी किंवा पंडिताला बोलावले नाही. स्वतःच चिता उभारली आणि मृतदेह गाडीतून बाहेर काढण्यासाठी गेले.स्मशानभूमीतील एका पुजाऱ्याला हे सर्व संशयास्पद वाटले. पुजारी मदत करण्यासाठी पुढे गेले मृतदेह उचलण्याचा प्रयत्न केला असता मृतदेहाचे वजनच जाणवले नाही. पुजाऱ्याने मृतदेहाचा चेहरा पाहण्याचा प्रयत्न केला. चौघे घाबरले आणि लगेच त्यांनी मृतदेहाचे तोंड झाकले. तरीही त्यांनी मृतदेह चितेवर ठेवला आणि घाईघाईने अंत्यसंस्काराची तयारी केली..यावेळी उपस्थित एका व्यक्तीच्या लक्षात आले की मृतदेहावरी कपडा पायाजवळून थोडा सरकला. त्याने पाय पाहताच थक्क झाला. ते पाय मानवी नव्हते, तर प्लास्टिकच्या पुतळ्याचे होते! क्षणार्धात त्याने कपडा पूर्णपणे काढला. चितेवर खरोखरच एक शोरूममधील डमी पडलेली होती. बातमी स्मशानभूमीत आगीप्रमाणे पसरली. कर्मचाऱ्यांनी तातडीने पोलिसांना कळवले.पोलीस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा चौघांपैकी दोघे पळून गेले होते. उरलेल्या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. कारच्या डिक्कीतून आणखी दोन असे प्लास्टिकचे पुतळे मिळाले. चौकशीत संपूर्ण प्रकरण उघड झाले..Sangli Crime : आष्ट्यातील सूरज घस्ते टोळी हद्दपार; पोलिस अधीक्षकांचा दणका, सहा जणांना सांगलीसह दोन जिल्ह्यांतून कारवाई.कमल सोमाणी हा मूळ सुत्रधारदिल्लीतील पालम येथील रहिवासी कमल सोमाणी हा मूळ सुत्रधार होता. करोल बागेत त्याचे ड्रायफ्रूटचे दुकान होते. तेथे बिहारचा नीरज नावाचा कर्मचारी काम करायचा. नीरजचा भाऊ अंशुल हा वारंवार दुकानात यायचा. अंशुलने कमल सोमाणीच्या घराचा पत्ता वापरून आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड बनवले होते.कमलच्या वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर दुकान तोट्यात गेले आणि बंद पडले. कमलवर प्रचंड कर्ज झाले. कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी त्याने एक योजना आखली. अंशुलच्या नावाने त्याने एकूण ५० लाख रुपयांच्या तीन जीवनविमा पॉलिसी काढल्या आणि स्वतःला नॉमिनी बनवले. नियमित हप्तेही भरले. अंशुल आणि नीरज हे दोघे बिहारमध्ये परतले होते आणि त्यांना पॉलिसीबद्दल काहीच माहिती नव्हते..चौघांनी बाजारातून तीन पुतळे विकत घेतलेआता कमलला फक्त अंशुलला “मृत” दाखवायचे होते. खरे अंशुलला मारायचे नव्हते, कारण तो बिहारमध्ये सुखरूप होता. कमलची योजना अशी होती की प्लास्टिकच्या पुतळ्याला अंशुलचे कपडे घालायचे, स्मशानात नेऊन अंत्यसंस्कार करायचे, तेथून मृत्युपावती घ्यायची आणि त्याद्वारे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवायचे. हे प्रमाणपत्र विमा कंपनीला सादर करून ५० लाख रुपये उकळायचे.या योजनेत त्याने आपल्या तीन मित्रांना सामील करून घेतले. चौघांनी बाजारातून तीन पुतळे विकत घेतले. एकाला कफन घालून स्मशानात नेले. पण फक्त दोन किलो वजनाच्या प्लास्टिकच्या पुतळ्याने सगळा डाव उधळून लावला..एक साथीदार पोलिस कोठडीतसध्या कमल सोमाणी आणि त्याचा एक साथीदार पोलिस कोठडीत आहेत. उरलेले दोन साथीदार फरार आहेत. अंशुल सध्या प्रयागराजमध्ये पूर्णपणे सुरक्षित आहे. कमलवर फसवणूक व विमा कंपन्यांना चुना लावण्याच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल होणार आहे. प्रत्यक्षात कोणाचीही हत्या झालेली नसल्याने शिक्षा फार कठोर असण्याची शक्यता कमी आहे, मात्र या अजब फसवणूक प्रकरणाने सगळेच स्तब्ध झाले आहेत. .Nashik Crime : दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर चाकूवार; वणीतील हादरवणारी घटना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.