Indian Army Alert: भारतात घुसण्यासाठी 500 दहशवादी रेडी! 'पीओके'मध्ये लपून बसल्याची माहिती; लष्कराकडे महत्त्वाचे इनपुट्स

Indian Army Alert: पाकिस्तान स्वतः अंतर्गत सुरक्षेच्या गंभीर संकटाचा सामना करत असतानाही भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याचे त्याचे षड्यंत्र सुरूच आहे. भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना मिळालेल्या गुप्तचर माहितीनुसार, सुमारे ५०० प्रशिक्षित दहशतवादी पाकव्याप्त काश्मीरमधील लाँचपॅड्सवर तैनात करण्यात आले आहेत. ते भारतात घुसखोरी करण्याच्या तयारीत आहेत. .भारतीय सीमाभागात हिवाळा आणि बर्फवृष्टी सुरू होण्यापूर्वी या दहशतवाद्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसवण्याचा पाकिस्तानचा मुख्य कट आहे. हिवाळ्यात बर्फवृष्टीमुळे डोंगरदऱ्यांतील रस्ते बंद होतात, त्यामुळे त्याआधीच मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी घडवून आणण्यासाठी लाँचपॅड्सवर हालचाली वाढल्या आहेत..Sujay Vikhe Patil: सुजय विखे पाटील आणि विवेक कोल्हे एकत्र; रामगिरी महाराज म्हणाले, ‘खासदारकीची खुर्ची हवी’.भारतीय सुरक्षा दलांच्या कडक पहाऱ्यामुळे गेल्या दीड वर्षांत घुसखोरीचे अनेक प्रयत्न उधळले गेल्याने दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या आकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. भारतीय सैन्याची नजर चुकवण्यासाठी या दहशतवाद्यांना ३ ते ४ जणांच्या लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पाकिस्तानी सैन्याने या दहशतवाद्यांना अतिउंचीवरील बर्फाच्छादित भागात वापरले जाणारे खास गिअर दिले आहेत;.याशिवाय जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा आणि हिजबुल मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्यांना आधुनिक नकाशे, जीपीएस उपकरणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवण्यात आले आहे. डिसेंबरच्या काळात सैन्याची गस्त शिथिल होईल या भ्रमात राहून कडाक्याच्या थंडीतही घुसखोरी सुरू ठेवण्याचा त्यांचा मानस आहे..या घुसखोरीसाठी पाकिस्तानी सैन्याकडून ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून भारतीय सीमाभागातील मार्गांचे मॅपिंग केले जात असून भारतीय जवानांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे. लाँचपॅड्सजवळ पाकिस्तानी सैनिकांची तुकडी तैनात करण्यात आली असून ते दहशतवाद्यांना भारतीय सैनिकांच्या गस्तीची 'रिअल-टाइम' माहिती पुरवत आहेत..Bank Holiday: 15 ते 31 ऑक्टोबरदरम्यान बँकांना 12 दिवस सुट्ट्या! महाराष्ट्रात कधी बंद राहणार बँका? पाहा संपूर्ण यादी.दुसरीकडे, खैबर पख्तूनख्वा, बलुचिस्तान आणि पीओकेमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत असंतोष व अशांततेवरून देशाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पाकिस्तान अशा कुरापती करत असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. या सर्व इनपुट्सनंतर भारतीय लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दल संपूर्ण सीमेवर हाय अलर्टवर असून पाकिस्तानचा प्रत्येक घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सज्ज झाले आहे.