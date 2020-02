मंदिराजवळ घबाड सापडलं; खोदकामावेळी मिळाली ५०५ सोन्याची नाणी!

तिरुचिराप्पल्ली : येथील एका मंदिराजवळ खोदकाम करत असताना १.७१६ किलो वजनाची ५०५ सोन्याची नाणी सापडली आहेत. तिरुवनाईकावल येथील जांबुकेश्वर मंदिराजवळ बुधवारी (ता.२६) खोदकाम सुरू असताना एका पात्रात ही नाणी सापडली.

मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या खोदकामात सात फूट खोल जमिनीत ही नाणी आढळून आली आहेत. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे की, सोन्याची नाणी व पात्र हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागाने पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहेत. ही नाणी पुढील तपासासाठी कोषागारात ठेवण्यात आली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

कशी आहेत ही नाणी

सापडलेल्या ५०५ नाण्यांमधील ५०४ नाणी लहान आकाराची असून, यात एक मोठ्या आकाराचे सोन्याचे नाणे आहे. यासर्व नाण्यांवर अरबी अक्षरे लिहिलेली आहेत. यावरील लिपीवरून ही नाणी इसवी सन १०००-१२०० चे असण्याची शक्यता मंदिराच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहेत.

जमिनीच्या खाली 7 फूट एका तांब्याच्या भांड्यात ही नाणी सापडली, अशी माहिती मंदीर प्रशासनाने दिली.

Tamil Nadu: 505 gold coins weighing 1.716 kg found in a vessel during digging at Jambukeswarar Temple in Thiruvanaikaval, Tiruchirappalli district yesterday. Coins were later handed over to the police. pic.twitter.com/1zYHJZ2MLd

— ANI (@ANI) February 27, 2020