धक्कादायक! शाळेच्या हॉस्टेलमध्ये करोनाचा कहर, ५४ विद्यार्थी आढळले पॉझिटिव्ह

हरयाणातील करनाल जिल्ह्यातील एका शाळेच्या हॉस्टेलमध्ये करोनाच्या संसर्गानं थैमान घातलं असून तब्बल ५४ विद्यार्थ्यी करोना पॉझिटिव्ह आढळल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दरम्यान, आरोग्य विभागाचं एक पथक या हॉस्टेलमध्ये दाखलं झालं असून याला कन्टेमेंट झोन घोषीत केलं आहे. करनालचे आरोग्य अधिकारी योगेश कुमार शर्मा यांनी ही माहिती दिली.

54 students of a school hostel have tested positive for COVID-19 in Karnal, Haryana. Our medical teams have reached the spot and the hostel is being marked as a containment zone: Yogesh Kumar Sharma, Civil Surgeon, Karnal pic.twitter.com/DZrONIenwp

