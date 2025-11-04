देश

'५५५ बीडी'च्या मालकाची मुलानेच केली हत्या, गोळी झाडून घेत स्वत:लाही संपवलं; काय घडलं?

'५५५ बीडी'चे मालक सुरेशचंद्र अग्रवाली यांची मथुरेत घरातच त्यांच्या मुलाने गोळ्या झाडून हत्या केली. हत्येनंतर मुलाने स्वत:वर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली. हत्या आणि आत्महत्येच्या घटनेनं मोठी खळबळ उडाली आहे.
555 Bidi Owner Shot Dead by Son in Mathura Double Death Shocks City

सूरज यादव
५५५ बीडी या प्रसिद्ध बीडी कंपनीचे मालक सुरेशचंद्र अग्रवाल यांच्यी मुलानेच हत्या केल्याची घटना घडलीय. यानंतर स्वत:वर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली आहे. ५५५ बीडी कंपनीचा देशातील अनेक राज्यांमध्ये व्यवसाय आहे. अनेक दशकांपूर्वी सुरेश अग्रवाल यांनी बीडीचा व्यवसाय सुरू केला होता. मथुरेत ते कुटुंबासह राहत होते. ७५ वर्षीय सुरेशचंद्र अग्रवाल यांच्या हत्येच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे.

