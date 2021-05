भारतीयांमध्ये चीडचीड, नौराश्य, काळजीची लक्षणं; कोविडच्या वातावरणाचा परिणाम - सर्व्हे

नवी दिल्ली : एखाद्या जंगलात वणवा लागावा त्याप्रमाणं सध्या भारतात कोविडचा संसर्ग (Covid 19 wreaks havoc ) पसरतच चालला आहे. दरम्यान, भारतीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चिंता, निराशा आणि चिडचिड (anxious, depressed, and angry) वाढल्याचं एका सर्व्हेक्षणातून (Survey) दिसून आलं आहे. ऑक्सिजन आणि अत्यावश्यक औषधांच्या तुटवड्यामुळे आरोग्य सुविधांची झालेली दमछाक यामुळे भारतात अभूतपूर्व वैद्यकीय संकट (Medical Crisis) निर्माण झालं आहे, याचाही नागरिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. लोकल सर्कल (Local Circle) या कंपनीने याबाबत एका प्रश्नावलीद्वारे सर्व्हेक्षण केलं आहे. कोविड महामारीशी लढताना अनेक जण मानसिकदृष्ट्या तणावाखाली आहेत. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी ते पूर्णपणे सरकारी भूमिकेवर अवलंबून आहेत, असंही या सर्व्हेतून समोर आलं आहे. (61 percent Indians angry and depressed as Covid 19 wreaks havoc says Survey)

६१ टक्के भारतीयांमध्ये चिडचिड, नैराश्य, नाराज आणि काळजीची लक्षणं

भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं देशव्यापी भीती निर्माण केली आहे. दररोज सुमारे ४ लाखांहून अधिक नवे रुग्ण आढळून येत असल्याने या भीतीमध्ये भरच पडली आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयांमध्ये बेड्सची, औषधांची आणि ऑक्सिजनची कमतरता याचा लोकांवर मोठा मानसिक परिणाम होत असल्याचं सर्व्हेमध्ये म्हटलं आहे.

कोविडची दुसरी लाट आल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यात अनेकांचा अभ्यास करण्यात आला यामध्ये २३ टक्के लोकांनी सांगितलं की, त्यांच्यामध्ये चिंतेचं आणि भीतीची भावना आहे. तर ८ टक्के लोकांनी सांगितलं की, ते निराश आणि दुःखी आहेत. २० टक्के लोकांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्यामध्ये नाराजी आणि चिडचिड वाढली आहे. तर केवळ ७ टक्के लोकांनी आपण शांत आणि शांततापूर्ण अवस्थेत असून या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याबाबत आशावादी आहोत, असं म्हटलं आहे. एकूणच या सर्व्हेक्षणातून असं दिसून आलंय की, ६१ टक्के भारतीयांमध्ये चिडचिड, नाराजी, नैराश्य आणि काळजीची लक्षण आहेत. यासाठी लोकल सर्कल्सने प्रश्नावली तयार केली होती त्याला ८,१४१ जणांनी प्रतिसाद दिला.

दुसरी लाट हाताळण्यात भारत योग्य ट्रॅकवर आहे का?

या सर्व्हेक्षणात दुसरा प्रश्न असाही विचारण्यात आला की, दुसरी लाट हातळण्यात भारत योग्य ट्रॅकवर आहे की नाही? या प्रश्नाच उत्तर देताना ४१ टक्के नागरिकांनी नाही असं उत्तर दिलं. तर १४ टक्के लोकांनी या प्रश्नाकडं दुर्लक्ष केलं. या प्रश्नावर ८,३६७ लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्याचबरोबर तज्ज्ञ मंडळी कोरोनाच्या या स्थितीवर नियंत्रण मिळवतील का? या प्रश्नावर १८ टक्के लोकांना प्रचंड विश्वास आहे. इतर २५ टक्के लोकांमध्ये थोडासा विश्वास आहे तर २८ टक्के लोकांनी खूपच कमी विश्वास आहे. आणि २३ टक्के लोकांना तज्ज्ञांवर आजिबात भरवसा नाही.

अंतिमतः या सर्व्हेक्षणातील निष्कर्ष असा आहे की, देशातील कोविडच्या संकटामुळे ६१ टक्के भारतीय रागीट, नाराज, निराश आणि काळजीत असल्याचं दिसून आलं आहे. तसेच देशभरातील नागरिकांचं असं म्हणणं आहे की, भारत दुसऱ्या लाटेच्या नियंत्रणासाठी योग्य ट्रॅकवर आहे. तर ५१ टक्के नागरिकांना या लाटेवर नियंत्रण मिळवण्यात तज्ज्ञांना यश मिळेल की नाही याची अद्याप खात्री नाही.