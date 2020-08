भारतात एका दिवसात तब्बल ०४ लाख ७७ हजार २३ कोरोना चाचण्या; तर...

नवी दिल्ली : भारतातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. सलग तिसऱ्या दिवशी भारतात ६० हजारांपेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली आहे. अशात एक दिलासादायक बाब म्हणजे देशात कोरोना चाचण्यांचीही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. काल (ता. ०९) एका दिवसात भारतात एकूण ०४ लाख ७७ हजार २३ कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत. देशात आतापर्यंत एकूण ०२ कोटी ४५ लाख ८३ हजार ५५८ कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काल झालेल्या कोरोना चाचण्यात एकूण ६२ हजार ६४ नव्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली असल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. भारतात आता एकूण कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या २२ लाख १५ हजार ७४ झाली आहे. गेल्या २४ तासांत भारतात एकूण १००७ कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर, ४४ हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

The total number of #COVID19 samples tested up to 9th August is 2,45,83,558 including 4,77,023 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/GrQ6CNtYXn

— ANI (@ANI) August 10, 2020