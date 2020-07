जगातील 70 टक्के वाघ भारतात 

नवी दिल्ली - जगभरातील वाघांच्या एकूण संख्येपैकी 70 टक्के वाघ हे भारतात असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्रालयाने मंगळवारी दिली. जागतिक व्याघ्र दिनाच्या (ता. 29) पार्श्‍वभूमीवर पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांनी 2018 मधील भारतातील व्याघ्रगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध केला. याची नोंद गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 2014 च्या तुलनेत 2018 मध्ये देशांतील वाघांची संख्या 33 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. 2018 मध्ये झालेल्या व्याघ्र गणनेत देशभरातील जंगलांमध्ये कॅमेऱ्यांचा वापर करून वाघांची छायाचित्रे घेण्यात आली होती. त्यात वाघांची छायाचित्रे 76 हजार 651 होती, तर बिबट्यांची 51 हजार 777 एवढी आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा अशी झाली व्याघ्र गणना व्याघ्र गणनेचे क्षेत्र (वीस राज्ये) - 3 लाख 81 हजार 400 चौरसमीटर

कॅमेरा लावलेले क्षेत्र - 1 लाख 21 हजार 337 चौरसमीटर

लावलेले कॅमेरे - 26 हजार 838

पायी केलेले सर्वेक्षण - 5 लाख 22 हजार 997 किलोमीटर

विशिष्ट ठिकाणी झालेले सर्वेक्षण - 3 लाख 17 हजार 958
2018 मधील वाघांची संख्या

राज्य

बिहार -31

उत्तराखंड -442

उत्तर प्रदेश- 173

आंध्र प्रदेश- 48

तेलंगण- 26

छत्तीसगड-19

झारखंड-5

मध्य प्रदेश- 526

महाराष्ट्र-312

ओडिशा- 28

राज्यस्थान-69

गोवा- 3

कर्नाटक -524

केरळ-190

तमिळनाडू-264

अरुणाचल प्रदेश- 29

आसाम- 190 भूप्रदेश

1) शिवालिक पर्वत रांगा आणि गंगेचे खोरे- 646

2) मध्य भारत आणि पूर्वेकडील घाट- 1033

3) पश्‍चिम घाट- 981

4) ईशान्येकडील टेकड्या आणि ब्रह्मपूत्रेचे खोरे- 219

5) सुंदरबन- 88 वाघ्रगणना अंदाजे

2006- 1411

2010-1706

2014-2226

2018-2967

