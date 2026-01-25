आजारी पत्नीला उपचाराला न्यायला पैसे नव्हते, ७० वर्षीय वृद्धाचा सायकल रिक्षाने ६०० किमी प्रवास

ओडिशातील संबलपूर इथल्या एका ७० वर्षीय बाबू लोहार यांचा एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होतोय. वृद्ध आणि आजारी पत्नीच्या उपचारासाठी ७० वर्षीय बाबू लोहार हे तिला सायकल रिक्षाने तब्बल ३०० किमी दूर असलेल्या रुग्णालयात घेऊन गेलेत. आजारी पत्नीला रुग्णालयात रुग्णवाहिकेनं नेण्यासाठी पैसे नसल्यानं बाबू लोहार यांनी रिक्षालाच अॅम्ब्युलन्स बनवलं. कडाक्याच्या थंडीत ३०० किमी अंतर पार करत ते रुग्णालयात पोहोचले. उपचारानंतर पुन्हा सायकल रिक्षानेच घरी परतले..बाबू लोहार यांच्या पत्नी ज्योती यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात स्ट्रोक आला होता. स्थानिक डॉक्टरांनी त्यांना कटकमधील सरकारी एससीबी मेडिकल कॉलेजमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला होता. रुग्णवाहिकेसाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे बाबू लोहार यांनी जुन्या सायकल रिक्षात गाद्या टाकून पत्नीला घेऊन ते रुग्णालयाच्या दिशेनं रवाना झाले..दहावीला ९९ टक्के, नीट परीक्षेत कोकणात अव्वल; डॉक्टर व्हायचं होतं, पण २०व्या वर्षीच घेतला जगाचा निरोप.संबलपूर ते कटक हे अंतर जवळपास ३०० किमी इतकं आहे. हा प्रवास त्यांनी ९ दिवसात पूर्ण केला. दररोज ३० ते ३५ किलोमीटर इतकं अंतर ते कापायचे. दिवसभर रिक्षा चालवायची. रात्रीच्या वेळी रस्त्याच्याकडेला दुकानाजवळ थांबायचं हाच त्यांचा दिनक्रम बनला होता..सायकल रिक्षाने पत्नीला रुग्णालयात पोहोचवल्यानंतर जवळपास २ महिने तिच्यावर उपचार करण्यात आले. उपचारानंतर १९ जानेवारीला डिस्चार्ज मिळाला आणि पुन्हा संबलपूरला जात असताना वाटेत त्यांचा अपघात झाला. यानंतर पोलिसांनी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच गाडीने घरी पोहोचवू असंही म्हटलं. पण बाबू लोहार यांनी नम्रपणे मदत नाकारली. ते म्हणाले की, माझ्या आयुष्यात पत्नी आणि रिक्षा या दोन्हीवरच माझं प्रेम आहे. या दोघींपैकी कुणालाच मागे नाही सोडू शकत..पोलिसांनी बाबू लोहार यांच्या नकाराचा आदर केला. पण त्यांना खाण्या-पिण्यासाठी का होईना थोडे पैसे घ्या अशी सतत विनवणी केली. शेवटी थोडेसे पैसे त्यांनी घेतले. आपल्या कष्टायच्या जोरावर आणि व्हॅनमधूनच घरी जाण्याचा त्यांनी निश्चय केलाय. वयाच्या सत्तरीत त्यांनी ६०० किमी सायकल रिक्षा चालवून पत्नीवर उपचार केल्याची ही गोष्ट सोशल मीडियावर चर्चेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.