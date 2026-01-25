भारताचे ७१ ‘वाँटेड आरोपी’ फरार; परदेशात जगत आहेत विलासी जीवन, मोदी सरकारने जाहीर केला अहवाल...

A government report reveals that 71 wanted Indian fugitives are currently abroad : भारताला हवे असलेले सत्तरपेक्षा जास्त फरार आरोपी परदेशात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. तर इतर देशांना हवे असलेले तब्बल २०३ फरार आरोपी भारतात शोधून काढण्यात आले आहेत. केंद्र सरकराने एक अहवाल सादर करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता विविध चर्चांना देखील उधाण आलं आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तिवेतन मंत्रालयाच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारताला हवे असलेले एकूण ७१ फरार आरोपी २०२४-२५ मध्ये परदेशात आढळून आले. अधिकृत सूत्रांच्या मते, गेल्या दहा वर्षांतील हा सर्वाधिक आकडा आहे. मागील आर्थिक वर्षात परदेशातून २७ फरार आरोपी भारतात परत आणण्यात यश आल्याची माहिती अहवालात दिली आहे. .अहवालात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) कामकाजाची माहिती देण्यात आली आहे. भारतात इंटरपोलसाठी ‘सीबीआय’ ही मुख्य समन्वय संस्था म्हणून काम करते. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत भारतातील तपास यंत्रणांना करीत असलेल्या तपासासाठी परदेशातील अधिकाऱ्यांकडे सहकार्य मागण्यासाठी न्यायालयामार्फत एकूण ७४ विनंती पत्रे पाठविण्यात आली.त्यापैकी ५४ प्रकरणे ‘सीबीआय’ संबंधित होती तर २० प्रकरणे राज्य पोलिस व इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांशी संबंधित होती, असे अहवालात म्हटले आहे..Srirampur Crime: जिल्हा परिषद शाळेच्या जागेची परस्पर विक्री; श्रीरामपूर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार, पाच जणांवर गुन्हा!.संबंधित कालावधीत ४७ विनंतीपत्रांची पूर्ण अंमलबजावणी झाली तर २९ प्रकरणे अंशतः काम पूर्ण झाल्यानंतर बंद किंवा मागे घेण्यात आली. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, इतर देशांकडे एकूण ५३३ विनंती पत्रे प्रलंबित होती. त्यापैकी २७६ प्रकरणे ‘सीबीआय’शी संबंधित होती, तर २५७ प्रकरणे राज्य पोलिस आणि इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांची होती..Pune Crime: पैशांचा वाद पेटला! पुण्यात भयानक पद्धतीने मित्राचा खून; मित्रांच्या मदतीने डाेक्यातच घातला दगड...विविध देशांकडून विनंतीपत्रे विविध देशांकडून गुन्हेगारी तपासात मदत मागणारी एकूण ३२ विनंती पत्रे भारताला मिळाली. या वर्षात देशात खटला चालवण्यासाठी किंवा शिक्षा भोगण्यासाठी हवे असलेल्या फरार आरोपींसाठी इंटरपोलच्या विविध नोटिसा जारी करण्यात आल्या. ‘सीबीआय’ आंतरराष्ट्रीय केंद्राच्या माध्यमातून, इंटरपोलच्या जाळ्याद्वारे आणि परदेशी कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या सहकार्याने हव्या असलेल्या गुन्हेगारांचा व फरार आरोपींचा ठावठिकाणा शोधते. फरार आरोपी कुठे आहेत हे निश्चित झाल्यानंतर ‘सीबीआय’ संबंधित देशांच्या पोलिस यंत्रणा, त्या देशांचे इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्र, भारताचे गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्याशी समन्वय साधून आरोपींना परदेशातून भारतात परत आणण्यासाठी प्रक्रिया करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.