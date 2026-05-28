UP: २५ महिला शिलेदारांची फौज अन् ७२ तासांचा थरार! IPS अंशिका वर्मांनी गुंडांच्या तावडीतून दीड वर्षाच्या चिमुरड्याला कसं सोडवलं?

एखाद्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानात्मक मोहिमेला यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर मिळणारा आनंद काही वेगळाच असतो. उत्तर प्रदेशातील बरेली (Bareilly) येथे तैनात असलेल्या प्रसिद्ध आयपीएस (IPS) अधिकारी अंशिका वर्मा यांच्याबाबतही असाच एक कौतुकास्पद प्रसंग समोर आला आहे. .अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी अपहरण झालेल्या एका दीड वर्षाच्या निष्पाप चिमुरड्याला अंशिका वर्मा यांनी आपल्या धाडसी महिला एसओजी (SOG) पथकासह जीवाची बाजी लावून, गुंडांशी थेट चकमक करत सुखरूप सोडवून आणले. जेव्हा त्या दीड वर्षाच्या ऋषभला अंशिका यांच्यासमोर आणण्यात आले, तेव्हा कर्तव्याने कठोर असलेल्या या महिला अधिकाऱ्यातील आई जागी झाली आणि त्यांनी त्याला कडेवर घेत प्रचंड लाड केले..काय होते संपूर्ण प्रकरण?उत्तर भारतातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ असलेल्या आवला परिसरातील 'मनोना धाम' येथून तीन दिवसांपूर्वी काही सराईत गुंडांनी दीड वर्षाच्या ऋषभ या चिमुरड्याचे अपहरण केले होते. या घटनेमुळे परिसरात प्रचंड खळबळ माजली होती.बरेलीच्या एसपी साऊथ (SP South) आयपीएस अंशिका वर्मा यांच्याकडे या बालकाला शोधण्याची अत्यंत महत्त्वाची आणि कठीण जबाबदारी सोपवण्यात आली. अंशिका यांच्या नेतृत्वाखाली महिला एसओजीसह पोलिसांची एकूण ५ पथके तपासासाठी तैनात करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक लोकेशनच्या मदतीने पोलीस अपहरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचले, परंतु सशस्त्र गुंडांच्या तावडीतून बालकाला सुरक्षित बाहेर काढणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते..२५ महिला पोलिसांची स्पेशल 'महिला SOG' टीम:गुन्हेगारांचा खात्मा करण्यासाठी आणि महिला पोलिसांच्या कौशल्याला वाव देण्यासाठी आयपीएस अंशिका वर्मा यांनी बरेलीमध्ये २५ धाडसी महिला पोलिसांची एक विशेष 'महिला एसओजी टीम' तयार केली आहे. या मोहिमेत या टीमने कमाल करून दाखवली.वेढा आवळल्याचे पाहताच गुंडांनी पोलिसांवर बेछूट गोळीबार सुरू केला. मात्र, अंशिका वर्मा आणि त्यांच्या रणरागिणींनी अत्यंत संयमाने आणि चोख प्रत्युत्तर देत दोन गुंडांना गोळ्या घालून जखमी केले आणि चिमुरड्या ऋषभला कोणतीही इजा न होता सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले..विशेष म्हणजे, संभलचे एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई यांच्याशी नुकताच विवाह बंधनात अडकलेल्या अंशिका वर्मा लग्नानंतर ड्युटीवर परतताच या मोठ्या मोहिमेत गुंतल्या होत्या.बरेली आणि संपूर्ण उत्तर प्रदेशात आयपीएस अंशिका वर्मा यांच्या या सुजाण नेतृत्वाची, धाडसाची आणि त्यांच्या महिला एसओजी टीमच्या कामगिरीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत असून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.