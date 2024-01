देश

Republic Day 2024 Theme : यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी घडणार स्त्री शक्तीचे दर्शन, संचलनापासून ते चित्ररथापर्यंत महिला करणार नेतृत्व

This year's Republic Day will feature a display of female strength: यंदाचा प्रजासत्ताक दिन हा महिला सक्षमीकरणावर आधारित आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच कर्तव्य पथावर भारतीय लष्कराची आर्टिलरी महिला ऑफिसर नेतृत्व करताना दिसणार आहे.