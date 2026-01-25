कर्तव्यपथावर देशभक्तीचा जल्लोष! प्रजासत्ताक दिनाचा भव्य सोहळा कसा असेल? यावर्षीची थीम काय? जाणून घ्या संपूर्ण कार्यक्रम

दिल्लीत ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. २६ जानेवारी रोजी साजरा होणाऱ्या या राष्ट्रीय सणासाठी लोक प्रचंड उत्साह दाखवत आहेत. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू करून भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून आपली नवीन ओळख प्रस्थापित केली. संविधान तयार करण्याचे ऐतिहासिक काम डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी केले होते. तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशाच्या एकीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती..या वर्षीचा प्रजासत्ताक दिन अनेक प्रकारे खास असेल. यात ऑपरेशन सिंदूर आणि सशस्त्र दलांच्या शौर्याचे दर्शन घडेल. या वर्षीच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाची थीम वंदे मातरमच्या १५० व्या वर्धापन दिनावर आधारित आहे. सरकारने ७ नोव्हेंबर २०२५ पासून वर्षभर त्याची १५० वी वर्धापन दिन साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या परेड दरम्यान कर्तव्य रेषेवर वंदे मातरमशी संबंधित विशेष चित्रे आणि प्रदर्शने लावली जातील असे वृत्त आहे. .Padma Awards: रोहित शर्मा, भगतसिंह कोश्यारी, अभिनेते धमेंद्र अन्... देशभरातील १३१ मान्यवरांना पद्म पुरस्कार २०२६ जाहीर, वाचा यादी.परेडच्या शेवटी वंदे मातरम लिहिलेल्या बॅनरचे अनावरण केले जाईल. रबर फुगे सोडले जातील. हा कार्यक्रम देशभक्ती आणि स्वावलंबी भारताच्या संकल्पाला समर्पित असेल. यावर्षी २०२६ मध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात देशाची सांस्कृतिक विविधता आणि देशभक्तीची भावना विशेषतः प्रदर्शित केली जाईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून सुमारे ५० जोडप्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. ही जोडपी त्यांच्या संबंधित प्रादेशिक पारंपारिक पोशाखात दिसतील. जी भारताच्या एकता आणि विविधतेचा संदेश देतील..पर्यटन मंत्रालय २६ ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान लाल किल्ल्यावर भारत पर्व आयोजित करणार आहे. भारत पर्वमध्ये प्रजासत्ताक दिनाचे चित्ररथ, प्रादेशिक पाककृती, हस्तकला आणि हातमाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि केंद्रीय मंत्रालयांचे स्टॉल असतील. चंदीगड, लडाख, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि डीआरडीओमध्ये ही झलक पाहायला मिळतील. संरक्षण मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या या उपक्रमात १९.२ दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. १०० विद्यार्थ्यांना विजेते म्हणून निवडण्यात आले आणि त्यांना दिल्लीत सन्मानित केले जाईल. .विजेते विद्यार्थी कर्तव्याच्या मार्गावर प्रजासत्ताक दिनाची परेड देखील पाहतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून, युरोपियन युनियनचे दोन वरिष्ठ नेते, युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, २५ ते २७ जानेवारी २०२६ दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. दोन्ही नेते ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होतील. भारत-युरोपियन युनियन संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे..Padma Awards 2026 List: देशाचा सन्मान, महाराष्ट्राची ओळख; पद्म पुरस्कार २०२६ मध्ये राज्यातील 'ही' व्यक्तिमत्त्वे चमकली.ड्युटी मार्गावर सुमारे १०,००० विशेष पाहुणे उपस्थित राहतील. हे देशाच्या विविध भागातील नागरिक आहेत जे नवीन भारताच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांना स्वावलंबी, समावेशक आणि भविष्यासाठी तयार भारताचे खरे नायक म्हणून वर्णन करण्यात आले.कोण कोण समाविष्ट आहे?जागतिक विजेता पॅरा-अॅथलीट्सनैसर्गिक आणि हवामान-प्रतिरोधक शेती करणारे शेतकरीइस्रो, डीआरडीओ आणि डीप ओशन मिशनमधील शास्त्रज्ञसेमीकंडक्टर, बायोटेक आणि ग्रीन हायड्रोजन सारख्या क्षेत्रातील नवोन्मेषकमहिला उद्योजक, बचत गटाच्या नेत्या आणि लखपती दीदीखादी, कॉयर आणि पीएम विश्वकर्मा योजनेशी संबंधित कारागीर.समाजातील प्रत्येक घटकाचे प्रतिनिधित्वआदिवासी परिवर्तनवादी लोकट्रान्सजेंडर नागरिकांचे सन्मानाने पुनर्वसन केले पाहिजेगंगेचे जल योद्धेआपत्ती निवारणात सहभागी स्वयंसेवकअंगणवाडी सेविकारस्त्यावरील विक्रेते आणि कामगार वर्गइमारतीच्या बांधकामात गुंतलेल्या कामगारांचे कर्तव्यबीआरओ (बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन) कर्मचारीसरकारी योजनांचे लाभार्थी प्रत्येक घरासाठी गृहनिर्माण, आरोग्य, रोजगार/उपजीविका, पेन्शन आणि नळाचे पाणी यासारख्या योजनांचे लाभार्थी समाविष्ट आहेत..अटल टिंकरिंग लॅब्समधील नवोन्मेषकऑलिंपियाड पदक विजेतेहिरोइक सागा विजेतामाझे भारत स्वयंसेवकराष्ट्रीय शालेय बँड चॅम्पियन्समन की बातमधील सहभागीआंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचाही समावेश होताआंतरराष्ट्रीय युवा प्रतिनिधीजागतिक भिक्षू प्रतिनिधी मंडळ .प्रजासत्ताक दिनाच्या सुरुवातीला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडिया गेट येथील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करतील. तिन्ही सेवांना गार्ड ऑफ ऑनर दिला जाईल. यावेळी भारतीय हवाई दल प्रमुख सेवा असेल आणि गार्ड ऑफ ऑनरचे नेतृत्व हवाई दलाचे अधिकारी करतील. संविधानाच्या ७६ वर्षांच्या पूर्ततेची झलक पाहायला मिळेल. .प्रजासत्ताक दिनापूर्वी शौर्याचा गौरव! ९८२ वीरांना शौर्य आणि सेवा पदके जाहीर; यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर, पहिला कोण?.संयुक्त लष्करी बँड जन गण मन सादर करेल आणि त्यानंतर वंदे मातरम सादर करेल. राष्ट्रपती राष्ट्रपतींच्या अंगरक्षकांच्या (पीबीजी) तुकडीसह कर्तव्यावर येतील. २१-तोफांची प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्राला २१ तोफांची सलामी दिली जाईल. ही सलामी १०५ मिमी लाईट फील्ड गनने दिली जाईल.राष्ट्रध्वज फडकवल्यानंतर, सर्व्हिस बँडद्वारे राष्ट्रगीत वाजवले जाईल, ज्यामुळे परेडची औपचारिक सुरुवात होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 