देश

कर्तव्यपथावर देशभक्तीचा जल्लोष! प्रजासत्ताक दिनाचा भव्य सोहळा कसा असेल? यावर्षीची थीम काय? जाणून घ्या संपूर्ण कार्यक्रम

77th Republic Day 2026 News: सोमवार, २६ जानेवारी २०२६ रोजी देश ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहे आणि त्याची तयारी जोरात सुरू आहे. याची थीमही समोर आली आहे.
Republic Day 2026 theme Vande Mataram

Republic Day 2026 theme Vande Mataram

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दिल्लीत ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. २६ जानेवारी रोजी साजरा होणाऱ्या या राष्ट्रीय सणासाठी लोक प्रचंड उत्साह दाखवत आहेत. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू करून भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून आपली नवीन ओळख प्रस्थापित केली. संविधान तयार करण्याचे ऐतिहासिक काम डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी केले होते. तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशाच्या एकीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

Loading content, please wait...
Republic Day
New Delhi
Red Fort

Related Stories

No stories found.