८ वर्षीय मुलाचा क्रौर्याचा कळस, वर्गात ६ वर्षीय चिमुकलीला विटा, कुंडीने मारहाण; बेशुद्ध झाली तरी मारत राहिला, घटना CCTVत कैद

अवघ्या ६ वर्षांच्या चिमुकलीला ८ वर्षांच्या मुलाने वर्गात बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. वर्गात दगड आणि कुंडीने तिच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप केला जात आहे. हरियाणाच्या पंचकुला इथं वर्गातच घडलेल्या या घटनेमुळे शाळेत मुलांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या चिमुकलीची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तिच्यावर चंडिगढ पीजीआयमध्ये उपचार केले जात आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शाळेत वर्गातच ८ वर्षांच्या मुलाने मुलीला दगडांनी मारहाण केली. त्यानंतर कुंडी उचलून तिच्यावर फेकली. बेशुद्ध झाल्यानंतरही मुलाने मारहाण थांबवली नाही. तिला फरफटतही नेलं. या घटनेमुळे पालकांनी संताप व्यक्त केलाय. तर शाळा परिसरात खळबळ उडाली आहे.G[r.पुण्यात विवाहितेनं ७ वर्षांच्या चिमुकल्यासोबत १८व्या मजल्यावरून मारली उडी; CCTV फूटेज पोलिसांच्या हाती; काय घडलं?.घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात चिमुकलीला वर्गात मुलाकडून मारहाण होत असल्याचं दिसतं. मुलगी बेशुद्धावस्थेत जमिनीवर पडली होती. तिच्या शेजारी दगड, विटा होत्या. मुलाने तशा अवस्थेत असलेल्या चिमुकलीच्या चेहऱ्यावर विटेनं हल्ला केला. रक्ताच्या थारोळ्यात चिमुकली जमिनीवर निपचीत पडून होती..मुलीला मारहाण झाल्याचं समजताच तातडीने रुग्णालयात नेलं. प्राथमिक उपचारानंतर तिची प्रकृती गंभीर असल्याने पीजीआय चंडिगढला पाठवण्यात आलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून अधिक तपास केला जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.