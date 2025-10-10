देश

8th Pay Commission: खुशखबर! दिवाळीपर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा? शिफारशी लवकरच लागू होणार

Modi Government Aims for Faster Constitution and Implementation of Pay Commission Recommendations by Early 2027: आठव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार नेमका किती असेल?
8th Pay Commission: खुशखबर! दिवाळीपर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा? शिफारशी लवकरच लागू होणार
संतोष कानडे
Updated on

Government Employee: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या दिवाळीला खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार यावेळी आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित मोठा निर्णय घेऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार चालू ऑक्टोबर महिन्यात किंवा नोव्हेंबर महिन्यात आयोग गठन होऊ शकतो. मागच्या अनेक दिवसांपासून यासंदर्भात नुसत्या चर्चा सुरु आहेत. वास्तविक आयोगाला अभ्यास करायला, शिफारशी स्वीकारायला आणि प्रत्यक्ष सरकारने निर्णय घ्यायला वेळ लागू शकतो. मात्र यावेळी या सगळ्या प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा गतीने होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Central Government
Payment
DA
seventh pay commission

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com