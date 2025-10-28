8th pay commission: जेवढा उशीर तेवढा फायदा! एकरकमी मिळणार 6,00,000 रुपये, किती असेल फिटमेंट फॅक्टर?

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने आपल्या ५० लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतन धारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. सरकारने आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स निश्चित केले आहेत. त्यामुळे आता आयोगाला १८ महिन्यांमध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर कराव्या लागतील. असं असलं तरी नवीन वेतन १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू होईल. त्यामुळे आयोगाने आपल्या शिफारसी देण्यासाठी कितीही वेळ लागवला तरी कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारकांना याचा फायदाच होणार आहे..जेव्हा केंद्र सरकार नवीन वेतन लागू करेल तेव्हा सरकारला जानेवारी २०२६ पासूनचा फरक (एरियर) जोडून पगार द्यावा लागेल. समजा आयोगाने आपल्या शिफारशी एप्रिल महिन्यात दिल्या. त्यावर केंद्र सरकारला मंजुरीसाठी मे महिना लागला, तर मे महिन्यापासून वाढीव वेतन अधिक जानेवारीपासूनचा एरियर कर्मचाऱ्यांना मिळेल. म्हणजे मे महिन्याऐवजी पुढे कितीही महिने लागले तरी त्याचा फरक सरकारला द्यावा लागेल..योगिता सौरभपाठोपाठ आणखी एका मराठी अभिनेत्रीचा संसार मोडणार? नवऱ्यापासून राहतेय वेगळी; एकमेकांना अनफॉलोही केलं... .जुलैमध्ये शिफारशी लागू झाल्या तर...समजा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन जुलै महिन्यात लागू झालं तर त्यांना जानेवारी ते जूनपर्यंतचा एरियर जोडून मिळेल. एरियरमध्ये वाढलेली बेसिक सॅलरी आणि त्या बेसिक सॅलरीच्या हिशोबाने निश्चित होणारा हाऊस रेंट अलाऊन्स एरियरच्या स्वरुपात मिळेल.जर फिटमेंट फॅक्टर २.४७ टक्के मिळालं तर कमीत कमी बेसिक सॅलरी १८ हजार रुपयांवरुन ४४,४६० रुपये होईल. म्हणजे बेसिकमध्येच २६ हजार ४६० रुपये वाढ होऊ शकेल. समजा हा कर्मचारी मेट्रो सिटीमध्ये वास्तव्याला असेल तर नवीन बेसिकवर त्याला ३० टक्के हाऊस रेंट अलाऊंस मिळेल. म्हणजे १३ हजार ३३८ रुपये होतात. म्हणजे एका महिन्याचं वेतन ३७ हजार ७९८ रुपये इतकं असेल. आता जानेवारी ते जून महिन्याचा पगार जोडल्यास ही रक्कम २ लाख २६ हजार ७८८ रुपये होईल. जुलै महिन्यात वाढलेलं वेतन ४४ हजार ४६० अधिक १३ हजार ३३८ म्हणजे ५७ हजार ७९८ रुपये होतील. त्यात पुन्हा एरियरचे २ लाख २६ हजार ७८८ रुपये जोडले तर जुलै महिन्यात या कर्मचाऱ्याच्या खात्यात २ लाख ८४ हजार ५८६ रुपये येतील..World Cup 2025: भारताचं टेन्शन वाढलं! सेमीफायनलसाठी ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार करणार पुनरागमन, झळकावली सलग दोन शतकं.शिफारशी जेवढ्या उशिराने लागू होतील. तेवढंच रक्कम वाढत जाईल. याशिवाय या रकमेत महागाई भत्ता जोडला जाणार, हे वेगळंच. सरकार महागाईच्या आधारावर भत्ता लागू करतं किंवा तो निर्णय पुढेही ढकलला जातो. जर शिफारशी लागू करण्यासाठी आयोगाने पूर्ण १८ महिने घेतले, म्हणजे चालू वर्षाचे २ महिने आणि २०२६ वर्षातील १२ महिने, तसेच २०२७ मधील ४ महिने, एवढा वेळ घेतला तर १६ महिन्यांचा एरियर मिळेल. म्हणजे कमीत कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या हातात ६ लाख ४ हजार ८०० रुपये येतील..विशेष म्हणजे सर्वात कमी बेसिक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा हा हिशोब आहे. मुळात ज्यांचं बेसिकच जास्त आहे, त्यांना मोठ्या प्रमाणावर रक्कम मिळू शकते. परंतुर त्यासाठी जेवढा उशीर होईल, तेवढा फायदा होणार आहे. परंतु सरकारने हे काम लवकरात लवकर पूर्ण केलं तर मात्र कमीत कमी फायदा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.