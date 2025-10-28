देश

8th pay commission: जेवढा उशीर तेवढा फायदा! एकरकमी मिळणार 6,00,000 रुपये, किती असेल फिटमेंट फॅक्टर?

8th Pay Commission Terms of Reference (ToR) approved; how delayed recommendations can lead to over ₹6 Lakh lump-sum payment as Arrears: नवीन वेतन आयोग कधी लागू होणार, कर्मचाऱ्याचं वेतन किती रुपयांनी वाढेल...
8th pay commission: जेवढा उशीर तेवढा फायदा! एकरकमी मिळणार 6,00,000 रुपये, किती असेल फिटमेंट फॅक्टर?
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने आपल्या ५० लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतन धारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. सरकारने आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स निश्चित केले आहेत. त्यामुळे आता आयोगाला १८ महिन्यांमध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर कराव्या लागतील. असं असलं तरी नवीन वेतन १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू होईल. त्यामुळे आयोगाने आपल्या शिफारसी देण्यासाठी कितीही वेळ लागवला तरी कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारकांना याचा फायदाच होणार आहे.

