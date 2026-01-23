Eighth Pay Commission Update: आठवा वेतन आयोगाबाबत महत्वाची अपडेट! कर्मचाऱ्यांना लवकरच ‘Good News’ कारण...

देश

Latest Update on 8th Pay Commission Approval : आठवा वेतन आयोग आणि पगारवाढीच्या मागण्यांचा जोर वाढत आहे. अशावेळी आता केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. देशभरातील प्रमुख कर्मचारी संघटना लवकरच एक मोठी बैठक घेणार असून, प्राप्त माहितीनुसार, या बैठकीत पगारवाढीचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. 

आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा थेट फायदा सुमारे ४.८ दशलक्ष केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ६.७ दशलक्षांहून अधिक पेन्शनधारकांना होईल. साधारणपणे, दर १० वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो आणि जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर कर्मचाऱ्यांना लवकरच नवीन पगाराची भेट मिळू शकते.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, या बैठकीचा प्राथमिक उद्देश सरकारसमोर ठेवल्या जाणाऱ्या मागण्यांची ठोस रूपरेषा तयार करणे आहे. सध्याच्या महागाईच्या पातळीला पाहता, कर्मचारी संघटना फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान वेतनात वाढ करण्याचा आग्रह धरत आहेत.

Eighth Pay Commission
Salary and Pension Hike : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! आरबीआय, नाबार्ड अन् जनरल विमा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अन् पेन्शनमध्येही वाढ

सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी, कर्मचारी संघटना अशी मागणी करत आहेत, की किमान वेतन सध्याच्या १८ हजारांवरून २६ हजार किंवा त्याहून अधिक करावे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून ३.६८ पर्यंत वाढवण्याबाबत चर्चा वाढत आहे, ज्यामुळे मूळ पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

