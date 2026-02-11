देश

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत अपडेट! केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलं लेखी उत्तर; उद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप

Government confirms formation timeline of 8th Pay Commission amid nationwide strike call by central employees: केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत आठव्या वेतन आयोगाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
संतोष कानडे
8th pay commission latest update: आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे सरकारी कर्मचारी डोळे लाऊन बसले आहेत. याचसंदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला सरकारने लेखी उत्तर दिलं आहे. दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी संप पुकारला आहे.

