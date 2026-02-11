8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत अपडेट! केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलं लेखी उत्तर; उद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप

8th pay commission latest update: आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे सरकारी कर्मचारी डोळे लाऊन बसले आहेत. याचसंदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला सरकारने लेखी उत्तर दिलं आहे. दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी संप पुकारला आहे..अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी लिखित उत्तरात स्पष्ट केलं की, आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कमिशन गठीत करण्यात आलेलं आहे. याची अधिसूचना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेली होती. आयोगाकडून निश्चित केलेल्या वेळेत काम पूर्ण होईल आणि शिफारशी सादर केल्या जातील..केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत माहिती दिली की, केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनची समीक्षा करेल. आयोगाला दिलेल्या वेळेमध्येच शिफारशी सरकारला मिळतील..Slow Metabolism: आज नाही तर उद्या आजार पक्का! मेटॅबोलिज्म मंदावलं की शरीर देतं 'हे' 7 संकेत; कधीच दुर्लक्ष करू नका.दरम्यान, आयोगाला आपल्या शिफरशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये या शिफारशी सरकारला मिळतील, हे स्पष्ट आहे. त्यानंतर सरकारच्या वतीने पुढील कार्यवाही केली जाईल. तो वेळ किती असेल, याबाबत मात्र कुठलीही स्पष्टता नाही..आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडेल, याबाबत सभागृहात विचारण्यात आलेलं होतं. मात्र सरकारडून याबाबत अंदाज लावणं अवघड असल्याचं सांगितलं गेलं. जोपर्यंत आयोग आपला अहवाल सादर करीत नाही किंवा सरकार त्याला मंजुरी देत नाही तोपर्यंत आर्थिक भाराविषयी बोलणं कठीण आहे.. बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिव्याचा 'तलवारी'बद्दल खुलासा; म्हणते- त्यांनी मला फोर्स केला... \n.कर्मचारी संघटनांचा उद्या संपकन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरात एक दिवसाच्या संपाची घोषणा केली आहे. संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये २० टक्के अंतरिम सवलत, ५० टक्के महागाई भत्त्याला मूळ वेतनात जोडणं आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणं; या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.