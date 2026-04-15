8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात बेसिक पे 69000 रुपये, वार्षिक वाढ 6 टक्के; 51 पानांचं निवेदन

Government Employee: आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट हाती आलेली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचं कमीत कमी वेतन ६९ हजार रुपये आणि सोबत ६ टक्के वार्षिक वेतनवाढ, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ५१ पानांचे हे निवेदन असून यामध्ये 'एनसी-जेसीएम'ने अनेक मुद्दे मांडले आहेत..'नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' अर्थात NC-JCM या कर्मचारी संघटनेने ८ व्या वेतन आयोगाला आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातील प्रमुख शिफारसी पुढे आल्या असून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आलेल्या आहेत..कर्मचारी संघटनेच्या शिफारशी कोणत्या?किमान मूळ पगार म्हणजे बेसिक पे ६९,००० रुपये करावा. सध्या ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत हा पगार १८,००० रुपये आहे. यासाठी ३.८३३ चा 'फिटमेंट फॅक्टर' वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक ३% वेतनवाढ मिळते. ही वाढ ६% करावी शहरांच्या श्रेणीनुसार घरभाडे भत्त्यात वाढ सुचवण्यात आली आहे X श्रेणीतील शहरे: मूळ पगाराच्या ४०%, Y श्रेणीतील शहरे: मूळ पगाराच्या ३५%, Z श्रेणीतील शहरे: मूळ पगाराच्या ३०% महागाई भत्त्यानुसार (DA) घरभाडे भत्त्यातही आपोआप वाढ व्हावी, अशी शिफारस केली आहे..यासह किमान आणि कमाल पगारामधील प्रमाण १:१२ पेक्षा जास्त नसावे, जेणेकरून पगारातील विषमता कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल, अशीही मागणी करण्यात आलीय. आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत अंमलबजावणी होण्यापूर्वी या शिफारसींवर सरकारकडून विचार केला जाणार आहे. तसेच ओव्हरटाईम, शिक्षण आणि जोखीम भत्ता मिळाण्याची शिफारस कर्मचारी संघटनेने केली आहे. वेतन आयोग आणि केंद्र सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.