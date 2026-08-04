8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात ट्विस्ट! निवृत्तीवेतनधारकांच्या ८ प्रमुख मागण्या; वेतन रचनेत होणार बदल?

8th Pay Commission update: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या कामाला जवळपास नऊ महिने पूर्ण झाले आहेत. या कालावधीत आयोगाने दिल्ली, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालसह विविध राज्यांतील कर्मचारी संघटना तसेच निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. येत्या काही दिवसांत नवी दिल्लीत तीन दिवसांची बैठक होणार असून, त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये चेन्नई, पुदुचेरी आणि चंदीगड येथेही विविध संघटनांशी चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे ज्येष्ठ नागरिक कल्याण संस्था (RSCWS) यांनी आयोगाकडे निवृत्तीवेतन आणि वेतन व्यवस्थेशी संबंधित आठ महत्त्वाच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे..वेतन रचनेत बदलाची मागणीआरएससीडब्ल्यूएसच्या मते, सध्याच्या वेतन व्यवस्थेत भत्त्यांचा मोठा वाटा असून निवृत्तीवेतनाची गणना प्रामुख्याने मूळ वेतनाच्या आधारे केली जाते. बहुतांश भत्ते निवृत्तीवेतनात समाविष्ट होत नसल्याने सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात मोठी घट होते. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाने मूळ वेतनाचा हिस्सा वाढवून वेतन रचनेत मूळ वेतन आणि भत्ते यांच्यात अधिक संतुलित व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. यामुळे निवृत्तीनंतरही आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, असे संस्थेचे मत आहे..निवृत्तीनंतरच्या खर्चाकडे लक्ष देण्याची सूचनासंस्थेने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सेवेत असताना मिळणारे घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता (TA) आणि इतर अनेक भत्ते सेवानिवृत्तीनंतर बंद होतात. मात्र, प्रत्यक्षात घरभाडे, वैद्यकीय उपचार, प्रवास तसेच दैनंदिन गरजांवरील खर्च कमी न होता वाढतच जातो. त्यामुळे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाची रचना करताना या वास्तव परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे संस्थेने आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे..कठीण परिस्थितीत काम करणाऱ्यांसाठी विशेष मागणीदुर्गम भाग, धोकादायक ठिकाणे किंवा विशेष तांत्रिक जबाबदाऱ्या असलेल्या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नालाही निवेदनात महत्त्व देण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही भत्ते रद्द करण्यात आले किंवा इतर भत्त्यांमध्ये विलीन करण्यात आले, त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे आरएससीडब्ल्यूएसने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या भत्त्यांचा नव्याने फेरविचार करून त्यांना योग्य आर्थिक लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाआधीच सरकारचा मोठा धक्का! ‘या’ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ नाही.भत्त्यांच्या नियमित पुनरावलोकनावर भरघरभाडे भत्ता आणि वाहतूक भत्ता यांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करण्याची गरजही संस्थेने व्यक्त केली आहे. वाढती महागाई, घरभाड्यातील वाढ आणि वाहतूक खर्च लक्षात घेऊन या भत्त्यांमध्ये नियमित सुधारणा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पुढील वेतन आयोग लागू होईपर्यंत या भत्त्यांची क्रयशक्ती अबाधित राहावी यासाठी त्यांना महागाई किंवा योग्य निर्देशांकाशी जोडण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे..पारदर्शक आणि गरजाधारित व्यवस्था अपेक्षितआठव्या वेतन आयोगाने वेतन आणि भत्त्यांची प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि गरजाधारित स्वरूपाची असावी, अशी अपेक्षा आरएससीडब्ल्यूएसने व्यक्त केली आहे. या बदलांचा फायदा केवळ विद्यमान कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर लाखो निवृत्तीवेतनधारकांनाही होईल, असा संस्थेचा विश्वास आहे. तसेच आपल्या सर्व मागण्यांचा उद्देश कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक या दोन्ही घटकांच्या हितामध्ये संतुलन राखणे हा असल्याचेही संस्थेने स्पष्ट केले आहे..अंतिम निर्णय सरकारचाआरएससीडब्ल्यूएसने मांडलेल्या या मागण्या सध्या केवळ शिफारसींच्या स्वरूपात आहेत. आठवा वेतन आयोग विविध कर्मचारी संघटना आणि संस्थांकडून सूचना व प्रस्ताव स्वीकारत असून, त्यांचा अभ्यास करून अंतिम अहवाल तयार केला जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार आयोग मे-जून २०२७ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर सरकारने मंजूर केलेल्या शिफारशी देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर लागू होतील. त्यामुळे आयोगाच्या आगामी बैठका आणि अंतिम शिफारशींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! फिटमेंट फॅक्टरवर सरकारने पहिल्यांदाच मांडली अधिकृत भूमिका; संसदेत काय सांगितले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.