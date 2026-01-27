देश

8th Pay Commission: शिपायाचा पगार जाणार लाखाच्या घरात! आठव्या वेतन आयोगाकडे फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव

8th Pay Commission may dramatically increase salaries of Group D and Group C employees: वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. तसा प्रस्ताव देण्यात येत आहे.
8th Pay Commission

8th Pay Commission

Government Employee Latest News: आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाल्यापासून सर्वांनाच वाढणाऱ्या पगाराची उत्सुकता लागून राहिली आहे. नेमका पगार किती वाढणार आणि कशा पद्धतीने वाढणार, याबाबत तर्क लढवले जात आहेत. हाती आलेल्या माहितीनुसार शिपायाचा बेसिक पगार १८ हजार रुपयांवरुन ५८ हजार ५०० रुपये होणार आहे. बाकीचे अलाउन्सेस मिळून हा पगार लाखांपेक्षाही पुढे जाऊ शकतो.

