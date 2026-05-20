8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! दूध आणि भाज्यांवरुन ठरणार नवा पगार? 3490 कॅलरी फॉर्म्युला नेमका आहे तरी काय?

Government Employees: आठव्या वेतन आयोगामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार निश्चित करताना नेमके निकष काय लावले जाणार, यावर सध्या खल सुरु आहे. त्यातच आता दूध, भाज्या आणि रेशन यासारख्या मुलभूत गोष्टींवर चर्चा सुरु असल्याचं कळतंय. त्यामुळेच ३४९० कॅलरीच्या सूत्राचा आधार कर्मचारी संघटनांनी घेतल्याची माहिती आहे..कोणताही वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ठरवताना अन्न, घर, शिक्षण, आरोग्य, कपडे आणि वाहतूक यांसारख्या मूलभूत गरजांचा आधार घेतो. यामध्ये अन्नाचा खर्च सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो, कारण तोच किमान वेतनाची पायाभरणी करतो. जर पौष्टिक अन्नाचा खर्च वाढला, तर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतनही वाढायला हवे, असा युक्तिवाद कर्मचारी संघटनांनी केला आहे..Highway Accident: ‘मैत्रीचा हात कधी सोडणार नाही’… नियतीने दोघांनाही एकाच क्षणी हिरावले, जिवलग मित्रांची हृदयद्रावक अखेर.३४९० कॅलरी म्हणजे काय?'नॅशनल काउन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी' या कर्मचारी वर्गाने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जुनी वेतन पद्धती २७०० कॅलरीच्या जुन्या मानकांवर आधारित होती, जी आताच्या महागाईच्या काळात कालबाह्य झाली आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन'च्या नव्या मानकांचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, जास्त शारीरिक श्रम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीला दररोज सुमारे ३४९० कॅलरीची गरज असते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रवासाचे आणि मैदानी कामांचे स्वरूप पाहता, या जास्त श्रमाच्या निकषाला पगाराचा आधार बनवावे, अशी मागणी होत आहे..NC-JCM ने केवळ कॅलरीचा उल्लेख केला नाही, तर तांदूळ, गहू, डाळी, दूध, फळे, भाज्या, खाद्यतेल, अंडी आणि इंधन यांच्या सध्याच्या बाजारभावाचा संपूर्ण ताळेबंद सादर केला. या अन्नधान्याच्या खर्चात घरभाडे, आरोग्य आणि शिक्षण जोडून संघटनांनी सध्याची वेतन रचना कुटुंब चालवण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे म्हटले आहे. या आधारे त्यांनी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करून किमान वेतन ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे..Marathi Sahitya Sammelan: धाराशिवमध्ये 32 वे अखिल भारतीय नवोदित मराठी साहित्य संमेलन; स्वागताध्यक्षपदी आमदार कैलास घाडगे पाटील.याचबरोबर, सध्याच्या सरकारी नियमांनुसार पगार निश्चित करताना ३ सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरले जाते. मात्र, आजच्या काळात कर्मचाऱ्यांवर जोडीदार, मुले आणि वृद्ध आई-वडील अशी सर्वांची जबाबदारी असते. त्यामुळे हे कुटुंब युनिट ३ वरून वाढवून ५ करावे, अशी आग्रही मागणी संघटनांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.