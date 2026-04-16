8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात नवीन पे स्केलचा प्रस्ताव, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात स्तरानुसार होणार तब्बल 'इतकी' वाढ,पाहा यादी

कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या वेतन आयोगाकडे एक निवेदन सादर केले आहे; जर याला मंजुरी मिळाली, तर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खूप मोठी वाढणार होणार आहे. यावेळी या योजनेत केवळ महागाई भत्त्यातील समायोजनाचाच नव्हे, तर तुमच्या संपूर्ण वेतन रचनेच्या आमूलाग्र बदलाचा समावेश आहे. NC-JCM च्या मसुदा समितीने ८ व्या वेतन आयोगाकडे एक निवेदन सादर केले असून, त्यामध्ये केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. कर्मचाऱ्यांनी पगार निश्चितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सध्याच्या, गुंतागुंतीच्या 'वेतन स्तरांची'पद्धत रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याऐवजी, मूळ वेतन थेट ₹६९,००० पासून सुरू व्हावे, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. .जर सरकारने या सूचनांचा काही भाग जरी स्वीकारला, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०२६ पासून त्यांच्या पगारात मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. या नवीन प्रस्तावामुळे तुमचे खिसे नेमके किती जड होणार आहेत, हे आपण सोप्या शब्दांत समजून घेऊया. .वेतन स्तर कमी करून केवळ ७ केले जाणार सध्याची वेतन रचना अधिक सुलभ करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी एका मोठ्या बदलाचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या, ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत १८ वेगवेगळे वेतन स्तर अस्तित्वात आहेत, ज्यामुळे करिअरमधील प्रगती आणि पदोन्नती यांची गणना व व्यवस्थापन करणे अनेकदा खूप गुंतागुंतीचे ठरत असे. NC-JCM ने या १८ स्तरांचे एकत्रीकरण करून केवळ ७ व्यापक 'वेतन श्रेणी' तयार करण्याची सूचना केली आहे. या बदलाचा मुख्य फायदा म्हणजे कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नती प्रक्रिया सुलभ होईल, ज्यामुळे एकाच पदावर दीर्घकाळापर्यंत अडकून पडण्याची समस्या संपुष्टात येईल. .8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची बैठक, कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरवर होणार निर्णायक चर्चा ?.वेतन स्तर २ आणि ३ यांचे विलीनीकरण करून नवीन 'वेतन श्रेणी-२' तयार केली जाईल.वेतन स्तर ४ आणि ५ यांचे विलीनीकरण करून नवीन 'वेतन श्रेणी-३' तयार केली जाईल.त्याचप्रमाणे, वेतन स्तर ६, ७, ८, ९ आणि १० यांचेही विलीनीकरण करून अधिक व्यापक आणि सुलभ श्रेणी तयार केल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. .किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये निश्चित करण्याचा प्रस्ताव निवेदनात नमूद केलेली सर्वात महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे किमान मूळ वेतनात वाढ करणे. सध्या, 'स्तर-१' साठी सुरुवातीचे वेतन १८,००० इतके आहे; ही रक्कम वाढवून ₹६९,००० करावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हे साध्य करण्यासाठी, ३.८३ इतका 'फिटमेंट फॅक्टर' लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, हाच फिटमेंट फॅक्टर सर्व स्तरांवरील वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या बाबतीत लागू करावा, असाही प्रस्ताव आहे; जेणेकरून संपूर्ण वेतन रचनेमध्ये एकसमान वाढ सुनिश्चित होईल. याव्यतिरिक्त, ही नवीन वेतन रचना १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलात आणावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.