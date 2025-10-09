देश

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगासाठी 'ही' तारीख महत्त्वाची; कर्मचाऱ्यांना होणार दुप्पट फायदा

8th Pay Commission recommendations may take 18 months to finalize, salary hike likely from July 2027: आठव्या वेतन आयोगाकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. अपेक्षित पगारवाढ मिळावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
संतोष कानडे
Updated on

Government Employee: सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची उत्सुकता आहे. एकदा आयोगाचे सदस्य निश्चित झाले आणि कामकाज सुरु झालं की, लगेच आपल्या शिफारशी मांडण्यासाठी संघटना तयार आहेत. मात्र हे वेटिंग लांबू शकतं, असं काहींचं म्हणणं आहे. एका रिपोर्टनुसार, आठवा वेतन आयोग गठीत झाल्यानंतर आपल्या शिफरशी तयार करणं आणि ते सरकारला सुपूर्द करणं; यासाठी आठरा महिन्यांचा वेळ लागू शकतो.

