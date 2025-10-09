8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगासाठी 'ही' तारीख महत्त्वाची; कर्मचाऱ्यांना होणार दुप्पट फायदा

Government Employee: सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची उत्सुकता आहे. एकदा आयोगाचे सदस्य निश्चित झाले आणि कामकाज सुरु झालं की, लगेच आपल्या शिफारशी मांडण्यासाठी संघटना तयार आहेत. मात्र हे वेटिंग लांबू शकतं, असं काहींचं म्हणणं आहे. एका रिपोर्टनुसार, आठवा वेतन आयोग गठीत झाल्यानंतर आपल्या शिफरशी तयार करणं आणि ते सरकारला सुपूर्द करणं; यासाठी आठरा महिन्यांचा वेळ लागू शकतो..आठवा वेतन आयोग जर जुलै २०२७ पर्यंत लागू झाला तर कर्मचाऱ्यांचं इन्क्रिमेंट आणि एरियरवर दुप्पट फायदा होऊ शकतो, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. सध्या सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना काढलेली नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयोगाचं गठण झाल्यानंतर वेतन, महागाई दर, सरकारची आर्थिक क्षमता या सगळ्यांची समीक्षा करावी लागेल..Government Employee: दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट! महागाई भत्त्यामध्ये तब्बल ८ टक्के वाढ.ही प्रक्रिया निश्चित वेळेत पूर्ण झाली तर सरकार २०२७च्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देऊ शकतं. त्यानंतर जुलै २०२७ पासून नवीन वेतन लागू होऊ शकतो. आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीशी हे जुळेल..आठरा महिन्यांचा फरक मिळण्याची शक्यताअर्थतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार जानेवारी २०२६पासून एरियर देण्याचा विचार करु शकतं. याचा अर्थ जर जुलै २०२७ मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू झाला तर कर्मचाऱ्यांना आठरा महिन्यांचा फरक मिळू शकतो. असंच सातव्या वेतन आयोगावेळीही झालेलं होतं. तेव्हा जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने एरियर देण्यात आला होता..Santosh Deshmukh Case: संतोष देशमुख खून प्रकरणातील आरोपी सुदर्शन घुलेचा दोषमुक्तीचा अर्ज नामंजूर; कोर्टात नेमकं काय घडलं?.पगार किती वाढेल?पगारवाढीसाठी फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाचा आहे. मूळ वेतनाला काही टक्क्यांनी गुणाकार देऊन पगार ठरवला जातो. म्हणजे २.५७ टक्क्यांवरुन ३.० ते ३.२ टक्के असा फिटमेंट फॅक्टर लागू होऊ शकतो. याचा अर्थ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये थेट २० ते २५ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. मात्र हे कधी होणार, याच्या विवंचनेत सरकारी कर्मचारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.