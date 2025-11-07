8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात 'हे' भत्ते होणार रद्द, पेन्शन होईल दुप्पट? सरकारची नवी घोषणा कोणती?

Government Employee Payment: केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगातील इतर दोन सदस्यांच्या नावांची घोषणा केली. याशिवाय आयोगाच्या कामकाजाचं स्वरुपही स्पष्ट केलं. नवीन वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीसाठी जबाबदाऱ्या आणि कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. अशा प्रकारची शिफारस आयोगाकडून सरकारला करण्यात येण्याची शक्यता आहे..अधिसूचनेमध्ये नेमकं काय?अधिसूचनेनुसार, आयोगाचे अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई यांच्याशिवाय प्रोफेसर पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य असतील तर पंकज जैन हे सदस्य सचिव असतील. आयोगाचं मुख्यालय नवी दिल्लीमध्ये असेल. आयोगाला आपला रिपोर्ट १८ महिन्यांमध्ये सादर करावा लागेल. या कामामध्ये विशेषतज्ज्ञ, सल्लागार आणि संस्थांचा सहभाग आयोग घेऊ शकतो.जर मागच्या वेतन आयोगाच्या पद्धतीनुसार नवीन वेतन आयोगामध्ये बदल केले तर वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. जर फिटमेंट फॅक्टर वाढवला गेला तर महिन्याला २५ हजार रुपये असलेली पेन्शन ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकते..Barshi News: 'अतिवृष्टीने वाहून गेलेला पूल केला पूर्ववत'; बार्शी तालुक्यातील काटेगाव येथील पूल, रस्त्याची केली दुरुस्ती.बोनस आणि भत्त्यांमध्ये मोठे बदलसध्याची बोनस पद्धती आणि भत्ते यांचा आढावा वेतन आयोगाकडून घेतला जाईल. याची उपयुक्तता, अटी-शर्थी यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. गरज भासल्यास अनावश्यक भत्ते रद्द करण्यात येतील. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा अभ्यास करुन त्यानुसार निर्णय घेण्यात येतील. तर या योजनेच्या बाहेर असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी नियमांची शिफारस करण्यात येईल..Elephant Assault: ‘ओंकार’ हत्तीवर झालेल्या मारहाणीने संतापाचा ज्वालामुखी; ग्रामस्थ आणि निसर्गप्रेमींची दोषींवर तातडीने कारवाईची मागणी!.प्रवास भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, किरकोळ प्रादेशिक भत्ते आणि जुने विभागीय भत्ते याचा पुनर्रविचार करुन आयोग निर्णय घेणार आहे. याबाबत अद्याप कुठलीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. मात्र वेतनाच्या आणि भत्त्यांच्या रचनेत मोठे बदल होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.