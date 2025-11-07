देश

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात 'हे' भत्ते होणार रद्द, पेन्शन होईल दुप्पट? सरकारची नवी घोषणा कोणती?

The commission, headed by Justice Ranjana Desai, must submit its report within 18 months: आठव्या वेतन आयोगामध्ये कोणते बदल होणार आहेत? बोनस, भत्ते, पेन्शन किती असेल? याविषयी तर्क लढवले जात आहेत.
8th Pay Commission

8th Pay Commission Announcement

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Government Employee Payment: केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगातील इतर दोन सदस्यांच्या नावांची घोषणा केली. याशिवाय आयोगाच्या कामकाजाचं स्वरुपही स्पष्ट केलं. नवीन वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीसाठी जबाबदाऱ्या आणि कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. अशा प्रकारची शिफारस आयोगाकडून सरकारला करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Central Government
Maharashtra Government
seventh pay commission

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com