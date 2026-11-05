लग्नानंतर ८ वर्षांनी झालेली मुलगी, आईने करिअरही सोडलं; ९ वर्षीय मुलीचा अचानक वर्गातच मृत्यू, VIDEO VIRAL

दिल्लीतल्या एका खासगी शाळेत तिसरीत शिकणाऱ्या नऊ वर्षांच्या मुलीचा वर्गातच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पूर्व दिल्लीतील मयूर विहार फेज-२ परिसरात बुधवारी ही घटना घडली. वर्गात असतानाच मुलगी अचानक बेशुद्ध होऊन खाली कोसळली. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाला. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. मुलीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय..लग्नानंतर ८ वर्षांनी मुलीचा जन्म झाला होता. अपत्य होत नसल्यानं आई-वडिलांनी अनेक उपचार घेतले. नवसही केले होते. ८ वर्षांनी घरात मुलीचा जन्म झाल्यानं सगळ्या कुटुंबाची ती लाडकी होती. त्याच लाडक्या लेकीच्या अशा अकाली मृत्यूने कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे..पराभवानंतर ट्रम्प यांचा भारताला धक्का; 9 कंपन्यावर घातली बंदी; व्यावसायिक दाम्पत्य टार्गेटवर.मुलीचं भविष्य चांगलं घडावं यासाठी आईने स्वतःचं करिअरही बाजूला ठेवलं. आईने लग्नानंतर बीएडचे शिक्षण घेतले होते. शिक्षिका व्हायचं स्वप्न होतं पण मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या संगोपनासाठी करिअर सोडले. मुलीचे शिक्षण आणि तिचं संगोपण यातच त्यांनी आनंद मानला होता. मुलीचे वडील मौलाना आझाद रुग्णालयात रुग्णवाहिका चालवतात. संध्याकाळी ते जिममध्ये ट्रेनिंगही देतात. आर्थिक परिस्थिती बिकट असूनही मुलीला परिसरातील चांगल्या शाळेत शिकवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता..मुलीला खेळण्याची विशेष आवड होती. तिला बॅडमिंटन खेळायला खूप आवडायचे. अनेकदा वडील आणि काकांसोबत बॅडमिंटन खेळायची. वडील संध्याकाळी जिममध्ये जात असताना तीही अनेकदा त्यांच्यासोबत जायची..बुधवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास वडिलांनी तिला शाळेत सोडले होते. सकाळी दहाच्या सुमारास कुटुंबाला शाळेतून मुलीची तब्येत बिघडल्याचा फोन आला. त्यावेळी घरी असलेल्या आईने शाळा गाठली. पण तिथं मुलीच्या मृत्यूच्या बातमीने त्यांना मोठा धक्का बसला. आईची रडून रडून प्रकृती खालावली आणि त्या बेशुद्ध झाल्या. यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.