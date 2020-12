फाडफाड इंग्रजी बोलणारा IITचा इंजिनिअर 90 व्या वर्षी रस्त्यावर मागतोय भीक

भोपाळ : रस्त्यावर भीक मागणारा एखादा व्यक्ती IIT मधून पास आऊट आहे, असं तुम्हाला सांगितलं गेलं तर? धक्का बसेल ना? अशीच एक धक्कादायक घटना मध्य प्रदेशमधून समोर आलीय. रस्त्यावर भीक मागून आपलं पोट भरणारा एक वृद्ध माणूस IIT कानपूरचा पास आऊट आहे. वयाच्या 90 व्या वर्षी ते ग्वाल्हेरच्या रस्त्यांवर लोकांकडे भीक मागून आपलं पोट भरतात. त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी दावा केलाय की, त्यांनी IIT कानपूरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरींगची पदवी घेतली आहे. त्यांचं नाव सुरेंद्र वशिष्ठ असं आहे. हेही वाचा - POK मधून चूकून भारतात आल्या; सख्ख्या बहिणींची भेटवस्तूंसह सैन्याने केली पाठवणी

ग्वाल्हेरमधील आश्रम स्वर्ग सदनचे विकास गोस्वामी यांनी सांगितलं की, ग्वाल्हेर बस स्टँडवर ते असहाय्य अवस्थेत सापडले. जेंव्हा त्यांची चौकशी करायला सुरवात केली तेंव्हा ते इंग्रजीत बोलू लागले. त्यानंतर त्यांना आम्ही आश्रमात घेऊन आलोय तसेच त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क करण्याचे काम सुरु आहे. सुरेंद्र वशिष्ठ यांनी चौकशी दरम्यान सांगितलंय की, ते 1969 च्या बॅचचे IIT कानपूरचे मेकॅनिकल इंजिनिरअरींगचे विद्यार्थी आहेत. त्यांनी हे देखील सांगितलं आहे की, त्यांनी डीएबी कॉलेज लखनऊमधून 1972 मध्ये LLM केलं आहे. त्यांचे वडील जेसी मिल सप्लायल होते. ही मिल 1990 मध्येच बंद झाली होती. सुरेंद्र वशिष्ठ त्यांच्या भावंडांमध्ये सर्वांत लहान आहेत. त्यांनी लग्न केलं नाहीये. IIT कानपूरमध्ये शिकल्यानंतर त्यांनी अनेक ठिकाणी नोकरी देखील केली आहे. परंतु आतापर्यंत त्यांच्या नातेवाईकांपैकी कुणीही त्यांना संपर्क केला नाहीये. त्यामुळे आता या संस्थेत त्यांची देखभाल केली जात आहे.

Web Title: 90 year old man claiming to be iit kanpur alumnus found begging in madhya pradesh