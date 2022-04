चॉकलेट खाण्यासाठी बांग्लादेशी मुलगा बॉर्डर पार करुन यायचा भारतात

By

त्रिपुराच्या (Tripura) सिपाहिजाला (Sipahijala) जिल्ह्यात अशीच एक अविश्वसनीय घटना घडली. येथे लष्कराच्या जवानांनी एका बांगलादेशी (Bangladesh) अल्पवयीन मुलाला पकडले आहे. हा मुलगा वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात आला. जेव्हा त्याची विचारपूस करण्यात आली तेव्हा धक्कादायक बाब समोर आली, ज्याच्यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही.

लष्कराच्या चौकशीदरम्यान मुलाने भारतात येण्याचे कारण सांगितले जे अतिशय विचित्र होते. या मुलाने सांगितले की, आपल्या आवडीचे चॉकलेट (Chocolate) खाण्यासाठी तो रोज एक छोटी नदी पोहून त्यानंतर बॉर्डर ओलांडून गैरप्रकारे भारतात प्रवेश करायचा. इमाम हुसेन असे या मुलाचे नाव आहे. (a Bangladeshi teen arrested for crossing into India to buy chocolate)

हेही वाचा: पंजाब | आगीत होरपळून एकाच कुटुंबातील 5 मुलांसह सात सदस्यांचा मृत्यू

आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे इमाम हुसेन पहिल्यांदा भारतात आला नाही तर चौकशीदरम्यान आपण दररोज भारतात ये-जा करत असल्याचे त्याने कबूल केले आहे. भारतामधून आपल्या आवडीचे हे चॉकलेट विकत घेऊन तो परत जायचा. इमाम हुसेन तारांच्या मध्ये असलेल्या गॅपमधून निसटून एका नदीत पोहत भारतात यायचा. त्रिपुरातील कलामचौरा गावातून तो आपल्या आवडीचे चॉकलेट घ्यायचा.

हेही वाचा: Video: दंगलग्रस्त जहाँगीरपुरीला पोलिसांचा इतका वेढा का?

असाच तो आला असता स्थानिक पोलिसांनी त्याला ताब्यात दिले. त्याला न्यायालयाने 15 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.