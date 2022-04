मुंबई: 1962 च्या वेस्ट इंडिज (West Indies) दौऱ्यावर चार्ली ग्रिफिथच्या (harlie Griffith ) बाऊन्सरने पडल्यानंतर भारताचा माजी कर्णधार नरी कॉन्ट्रॅक्टरच्या (Nari Contractor) डोक्यात 60 वर्षांपूर्वी घातलेली मेटल प्लेट अखेरीस वैद्यकीय सल्ल्यानुसार शस्त्रक्रियेद्वारे काढून टाकण्यात आली आहे. मुंबईतील एका रुग्णालयात त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया पार पडली. या मेटल प्लेटमुळे त्यांना बराच त्रास आणि वेदना होऊ लागल्या होत्या, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. कॉन्ट्रॅक्टरचा मुलगा होशेदार याने याबाबत माहिती दिली. शस्त्रक्रियेनंतर नरी कॉन्ट्रॅक्टर यांची प्रकृती आता स्थिर आहेत. (A metal plate, inserted 60 years ago in former India captain Nari Contractor’s head has finally been removed through surgery)

कॉन्ट्रॅक्टरांना मंगळवारी मुंबईतील रिलायन्स फाऊंडेशन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. बुधवारी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया पार पडली

17 मार्च 1962 रोजी बार्बाडोस विरुद्धच्या साईड गेममध्ये कॉन्ट्रॅक्टरला ग्रिफिथ बाउन्सरचा फटका बसला. या दुखापतीनंतर ज्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपुष्टात आली, 88 वर्षीय 1955 ते 1962 या काळात भारताकडून 31 कसोटी सामने खेळले.

ग्रिफिथने बाऊन्सर वाईट रीतीने मारल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरला अनेक ऑपरेशन्समधून जावे लागले. अखेरीस, 1962 मध्ये, तमिळनाडूच्या वेल्लोर येथील ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यावेळचे प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. चंडी यांनी केलेल्या ऑपरेशनमध्ये टायटॅनियम प्लेट घातली गेली. डॉ. चंडीच्या प्रोत्साहनामुळे, कॉन्ट्रॅक्टरने नंतर प्रथम श्रेणीत उल्लेखनीय पुनरागमन केले. ते 1962-63 मध्ये क्रिकेट आणि 1970-71 पर्यंत गुजरात आणि पश्चिम विभागाकडून खेळले.

शस्त्रक्रियेदरम्यान, कॉन्ट्रॅक्टरचा जीव वाचवण्यासाठी रक्तदान करणाऱ्या पाच जणांमध्ये वेस्ट इंडिजचा महान कर्णधार फ्रँक वॉरेल (Frank Worrell), चंदू बोर्डे, बापू नाडकर्णी, पॉली उमरीगर आणि पत्रकार केएन प्रभू यांचा समावेश होता. शुद्धीवर आल्यानंतर, कॉन्ट्रॅक्टरने ग्रिफिथच्या पत्नीला सांगितले होते की ही चूक त्याची आहे, गोलंदाजाची नाही.