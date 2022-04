भारत सरकारने वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) योजना सुरू केली आहे. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे रेशनकार्ड धारकांना अन्नधान्य आणि अन्नपदार्थ मिळविण्यासाठी वापरले जाते. परंतु जेव्हा एखादा रेशन कार्ड धारक अनेक राज्यांमध्ये प्रवास करतो तेव्हा त्याला पीडीएस लाभ मिळविण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मात्र आता मेरा रेशन अ‍ॅपद्वारे ही समस्या सोडवली जाणार आहे.

लाभार्थ्यांना देशभरात रेशन कार्ड सेवा मिळणार आहे. हा उपक्रम सरकारी मालकीच्या रेशन सेवेला आणखी सुलभ करणार आणि रेशन कार्डधारकांना त्यांच्या सोयीनुसार एकच रेशन कार्ड वापरण्यास मदत करणार.या सेवेचे अधिकृत अ‍ॅप Android वापरकर्त्यांसाठी Google Play Store वर उपलब्ध आहे. (Tips about mera ration app under one nation one ration card plan)

रेशन कार्ड डाउनलोड करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी या नियमांचे अनुसरण करा:

१. सर्वप्रथम गुगल प्ले स्टोअरवर जा.

२.सर्च बटणावर क्लिक करा आणि माझे रेशन मेरा रेशन टाइप करा

३. सेंट्रल एपीडीएस टीमने अपलोड केलेल्या इन्स्टॉल बटणावर टॅप करा

४. आता अ‍ॅप उघडा आणि येथे तुम्हाला हे अ‍ॅप कसे कार्य करते, ते सांगितले जाईल.

मेरा राशन अ‍ॅपची वैशिष्ट्ये:

नोंदणी: वापरकर्ते सबमिट बटणावर क्लिक करून रेशन कार्ड क्रमांक देऊन नोंदणी करू शकतात.

पात्रता : तुमची पात्रता जाणून घेण्यासाठी दोन पर्याय दिले आहेत. रेशन कार्ड क्रमांक किंवा आधार कार्ड क्रमांक त्यातील एक पर्याय निवडा.

जवळची रेशन दुकाने: वापरकर्ते फोनवर त्यांचे लोकेशन ठरवून त्यांच्या जवळच्या रेशन दुकानांबद्दल जाणून घेऊ शकतात.

ओएनओआरसी (ONORC): वापरकर्ते एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड सेवा असलेल्या राज्यांची देखील तपासणी करू शकतात.

माझे ट्रांजेक्शन: लाभार्थी रेशनकार्ड क्रमांक टाकून देखील व्यवहाराचे तपशील मिळवू शकतात.

पात्रता मानदंड: आधार क्रमांक किंवा रेशन कार्ड क्रमांक वापरून कार्डधारकाची पात्रता तपासली जाऊ शकते.

आधार सीडिंग: आधार क्रमांक किंवा रेशन कार्ड क्रमांक प्रदान केल्याप्रमाणे आधार सीडिंग देखील केले जाऊ शकते.

सूचना आणि अभिप्राय: लाभार्थी त्यांचा मोबाइल क्रमांक आणि कार्ड क्रमांक शेअर करून प्रदान केलेल्या सेवेवर दर आणि अभिप्राय देऊ शकतात.

लॉगिन: तुम्ही वापरकर्त्या नाव आणि पासवर्डसह लॉगिन करु शकता.या पासवर्डमुळे तुम्ही तुमची माहिती गुप्त ठेवू शकता.

FPS फीडबॅक: वाजवी किंमत म्हणून ओळखले जाणारे परवानाकृत दुकान अॅपवर FPS फीडबॅकद्वारे टिप्पण्यांसह फीडबॅक देखील देऊ शकते.

या अ‍ॅपद्वारे वापरकर्त्यांना सर्व फायदे मिळणार आहे. ते त्यांचे व्यवहार आणि अधिकार तपशील तपासू शकतात. सुरुवातीला, अ‍ॅपमध्ये फक्त इंग्रजी आणि हिंदी होते, परंतु आता त्यात आणखी 10 भाषा जोडल्या गेल्या आहेत.