Swiggy: अनपेक्षितच! ऑर्डर घेतली आईस्क्रिमची आणि चक्क पाठवले 'Condom...'

By

हल्ली सगळीकडे ऑनलाईन फूड मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर केल्या जातं. भूक लागली असली की घरबसल्या फास्ट डिलवरी देत या अनेक ऑनलाईन प्लॅटफॉरर्म्सवरून हल्ली जेवण, फास्ट फूड यांसारख्या गोष्टी ऑर्डर केल्या जातात. असंच एका ग्राहकाने प्रसिद्ध फूड अॅप Swiggy वरून त्याच्या मुलांसाठी आयस्क्रिम आणि चिप्स ऑर्डर केले. मात्र त्यानंतर ऑर्डर डिलेवरीमध्ये जे आलं ते धक्कादायक होतं. (A customer Ordered Icecream from Swiggy and they deliver condom packets)

एका ग्राहकाने त्याच्या मुलांसाठी आईस्क्रिम आणि चिप्स ऑर्डर केले असता चक्क कंडोम डिलीवर करण्यात आले. हा ऑर्डर ग्राहकाने त्याच्या मुलांसाठी दिला होता. चक्क करणारं कंडोमचं पार्सल बघता ग्राहकाचा पारा चढला. आईस्क्रिम पार्ससलमध्ये नसल्याने मुलांचीही निराशा झाली. शेवटी संतापलेल्या ग्राहकाने स्विगीला टॅग करत एक संतापजनक पोस्ट त्याच्या सोशल मीडियावर टाकली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने स्विगीने डिलीवर केलेल्या पार्सलचा फोटोही शेअर केलाय. या फोटोमध्ये ड्युरेक्स कंपनीच्या कंडोमची डिलीवरी झाल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा: निष्काळजीपणाचा कळस ! Domino's मध्ये चक्क पिझ्झा बेसवर टांगलेत टॉयलेट ब्रश

हा प्रकार फार गंभीर असून चक्क फूड डिलीवरी अॅपवरून कंडोमची विक्री केली जाते की काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय. ग्राहकाने स्विगीच्या अनपेक्षित पार्सलची फोटो काढत केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होतेय. यावर स्विगीने अजून कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र एखाद्या फुड डिलीवरी अॅपवरून कंडोम येणं अनपेक्षितचं होतं.