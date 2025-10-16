Uttar Pradesh news: एक अनोखे गाव जिथे ३७ वर्षांपासून पोलिस ठाण्यात एकही तक्रार नाही; प्रेम आणि एकजुटीसाठी युपीमध्ये ठरत आहे आदर्श

उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यातील सिधौली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या नियामतपूर या गावाने एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या गावात गेली ३७ वर्षे पोलिसांत एकही तक्रार (FIR) दाखल झालेली नाही. या गावच्या लोकांचे प्रेम आणि भाईचारा इतका आहे की, आसपासच्या जिल्ह्यांतही त्याची चर्चा होते आणि गावकरी त्यांचे उदाहरण देतात..शांततेची सुरुवात १९८८ पासून:नियामतपूर गावचे विद्यमान सरपंच अभय यादव यांनी सांगितले की, त्यांच्या गावाची लोकसंख्या सुमारे १४०० आहे. गावात एका कृषी संशोधन केंद्राचे आणि एआरटीओ विभागाचे कार्यालयदेखील आहे..सरपंच अभय यादव यांनी सांगितले, "१९८८ मध्ये जेव्हा माझे वडील गावाचे सरपंच झाले, तेव्हा त्यांनी सर्व वाद आपसात समेट घडवून मिटवण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून आमच्या गावातील मोठे आणि अनुभवी नागरिक कोणताही वाद किंवा भांडण झाले तर एकत्र बसून त्यावर तोडगा काढतात. यामुळेच गावातून कोणीही तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यात जात नाही आणि आमच्या गावात पोलीसही येत नाहीत.".Uttar Pradesh Tourism : भारतातील स्वित्झर्लंड पहायला उत्तर प्रदेशला नक्की जा; UP मध्ये आहेत एकापेक्षा एक जगात भारी लोकेशन्स .ग्रामस्थांनी केला होता कडक संकल्प:ग्रामस्थांनी सांगितले की, एकदा एकाच कुटुंबातील नातलगांमध्ये किरकोळ भांडण झाले होते, तेव्हा १०० क्रमांकावर फोन केल्यामुळे गावात पोलीस आले. पण, सरपंच आणि गावकरी तिथे जमा झाले आणि त्यांनी पोलिसांना परत जाण्यास सांगितले. "आम्ही सर्वजण प्रेमाने आणि आपुलकीने राहतो. कोणतीही गोष्ट घडली तरी आपसात चर्चा करून ती मिटवतो. आमचे गाव असेच शांततेत राहावे, ही आमची इच्छा आहे," असे ते म्हणाले..या गावच्या ग्रामस्थांनी सुमारे ३० वर्षांपूर्वी होळीच्या सणादिवशी एक कडक संकल्प केला होता. कोणताही वाद झाला तरी पोलीस ठाण्यात न जाता, मोठ्या माणसांच्या पंचायतीद्वारे तो सोडवला जाईल, असे त्यांनी ठरवले होते. याच संकल्पामुळे ३७ वर्षांत एकदाही पोलिसांना गावात येण्याची वेळ आली नाही. याशिवाय, ग्रामस्थांनी होळीला दारू न पिण्याचाही संकल्प केला होता, ज्याची चर्चा आजही संपूर्ण जिल्ह्यात होते..UP: सीएम योगींची गर्जना! मुलींच्या सुरक्षेशी खेळ केला, तर पुढच्या चौकात यमराज तयार उज्ज्वला योजनेतून महिलांना मोठं गिफ्ट.ग्रामस्थांनी बोलताना सांगितले की, "या गावात ३७ वर्षांपासून कोणत्याही वादात पोलीस आले नाहीत. किरकोळ भांडणे झाली तरी वडीलधारी मंडळी लगेच एकत्र बसून ती मिटवतात. हे गाव प्रेम आणि एकजुटीचे प्रतीक बनले आहे. पुढच्या जन्मीही आम्हाला याच गावात जन्म मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.