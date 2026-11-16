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विजय यांच्या मंत्र्याचा घटस्फोट, लॉटरी किंगच्या मुलीसोबत १४ वर्षांपूर्वी झालेलं लग्न

Minister Aadhav Arjuna and Wife Decide to Part Ways: तामिळनाडुचे मंत्री असलेल्या आधव अर्जुन आणि त्यांची पत्नी जेडी मार्टिन यांनी घटस्फोटाचा निर्णय घेतला आहे. डेजी मार्टिन यांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात पोस्ट केला आहे.
Minister Aadhav Arjuna

Minister Aadhav Arjuna and Wife Decide to Part Ways

Esakal

सूरज यादव
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Minister Aadhav Arjuna: तामिळनाडूचे मंत्री आधव अर्जुन आणि त्यांची पत्नी डेजी मार्टिन यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोघांनी १४ वर्षांपूर्वी लग्न केलं होतं. आता परस्पर संमतीने विभक्त होत असल्याची घोषणा सोशल मीडियावर केलीय. डेजी मार्टिन यांनी याबाबत पोस्ट केली आहे. डेजी मार्टिन या भारताचे लॉटरी किंग अशी ओळख असलेल्या सँटियागो मार्टिन यांची मुलगी आहेत. गुंतवणूक क्षेत्रात कार्यरत असून एरीज इन्व्हेस्टमेंटच्या व्यवस्थापकिय संचालक आहेत.

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