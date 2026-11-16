विजय यांच्या मंत्र्याचा घटस्फोट, लॉटरी किंगच्या मुलीसोबत १४ वर्षांपूर्वी झालेलं लग्न

Minister Aadhav Arjuna: तामिळनाडूचे मंत्री आधव अर्जुन आणि त्यांची पत्नी डेजी मार्टिन यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोघांनी १४ वर्षांपूर्वी लग्न केलं होतं. आता परस्पर संमतीने विभक्त होत असल्याची घोषणा सोशल मीडियावर केलीय. डेजी मार्टिन यांनी याबाबत पोस्ट केली आहे. डेजी मार्टिन या भारताचे लॉटरी किंग अशी ओळख असलेल्या सँटियागो मार्टिन यांची मुलगी आहेत. गुंतवणूक क्षेत्रात कार्यरत असून एरीज इन्व्हेस्टमेंटच्या व्यवस्थापकिय संचालक आहेत..डेजी मार्टिन यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, १४ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनात दोघांनी प्रेम आणि एकमेकांना साथ देत आयुष्याचा प्रवास केला. या आठवणी आणि एकत्र घालवलेले आनंदाचे क्षण कायम महत्त्वाचे राहतील असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र बदललेल्या परिस्थितीचा आणि वैयक्तिक निर्णयांचा विचार करून दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..गाडी एक्सप्रेसवेवर, दंडाच्या पावतीवर लोकेशन अटलांटिक महासागरातलं; AI कॅमेऱ्याचा घोळ, वाहतूक विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह.डेजी यांनी म्हटलं की, कोणालाही दोष देण्याचा किंवा एकमेकांविषयी कटुता ठेवण्याचा प्रश्नच उरत नाही. दोघांनी चर्चा करून आणि परस्पर संमतीने हा निर्णय घेतला आहे. आता दोघेही आपापल्या आयुष्यातील पुढील वाटचाल स्वतंत्रपणे करणार आहेत. मुलांचा सांभाळ आणि त्यांच्या आनंदात दोघेही सहभागी असू असंही डेजी यांनी सांगितलं..डेजी यांनी कुटुंबीय आणि हितचिंतकांना या निर्णयाचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच माध्यमांनी आणि नागरिकांनी त्यांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करू नये अशी विनंती केली आहे. या निर्णयाबाबत अनावश्यक चर्चा किंवा अंदाज व्यक्त करू नयेत असेही त्यांनी म्हटले आहे..आधव अर्जुन हे अभिनेता विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम पक्षातील नेते आहेत. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये त्यांच्याकडे मंत्रीपदाची जबाबदारी आहे. त्यांचा विवाह उद्योगपती सॅंटियागो मार्टिन यांची कन्या डेजी यांच्याशी झाला होता. राजकीय क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या आधव अर्जुन यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील या निर्णयाची सध्या चर्चा सुरू आहे. मात्र दोघांनीही विभक्त होण्यामागील कोणतेही विशिष्ट कारण सार्वजनिक केलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.