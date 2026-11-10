Incredible Innovation : इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कशिवाय दाखवणार हवामान! १२ वीच्या विद्यार्थ्याचा चमत्कार, हिमालयातील खेड्यांसाठी बनवले 'लाईफ सेव्हर' यंत्र!

विज्ञानाची योग्य सांगड जर समाजोपयोगी कामासाठी घातली तर केवढी मोठी क्रांती घडू शकते, याचे मूर्तिमंत उदाहरण हैदराबादमधील एका १२ वीच्या विद्यार्थ्याने दाखवून दिले आहे. हिमालयातील अतिदुर्गम भागात जेव्हा मुसळधार पाऊस, बर्फवृष्टी किंवा दरडी कोसळल्यामुळे इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कचे टॉवर्स ठप्प होतात, तेव्हा अशा संकटकाळात स्थानिक नागरिकांना हवामानाची आगाऊ माहिती मिळावी यासाठी या विद्यार्थ्याने 'समिटसाथी' (SummitSathi) नावाचे अनोखे सॅटेलाईट यंत्र विकसित केले आहे. .हे यंत्र कोणत्याही इंटरनेट अथवा मोबाईल नेटवर्कविना थेट आकाशातील उपग्रहांकडून हवामानाचे सॅटेलाईट फोटो डाऊनलोड करते. हैदराबादमधील इंडस इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये १२ वी (IB) वर्गात शिकणाऱ्या आगाम जैन (Aagam Jain) या विद्यार्थ्याने हे यंत्र तयार केले असल्याचे वृत्त द पायनियरने प्रसिद्ध केले आहे..Nvidia Stock Crash : ३० मिनिटांत गमावले ६२,००० कोटी! 'त्या' चिनी तरुणीच्या जाळ्यात अडकले जगातील दिग्गज CEO?.डेहराडूनच्या ट्रेकमधील समस्येतून सुचली भन्नाट आयडिया!या संशोधनामागील पार्श्वभूमी सांगताना आगाम जैन म्हणाला की, उत्तराखंडमधील डेहराडूनजवळ ट्रेकिंगसाठी गेला असताना हवामान अचानक बिघडले. डोंगराळ भागात मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट पूर्णपणे बंद पडल्याने पुढे काय घडणार आहे, याची कोणतीही माहिती मिळणे अशक्य झाले होते. या अनुभवातूनच हिमालयातील दुर्गम खेड्यांमध्ये नेटवर्क नसताना उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवामानाची माहिती थेट लोकांपर्यंत कशी पोहोचवता येईल, यावर त्याने काम सुरू केले आणि त्यातून 'समिटसाथी'चा जन्म झाला..कसे काम करते 'समिटसाथी' यंत्र?थेट उपग्रहाशी संपर्क : हे यंत्र पृथ्वीच्या कक्षेत फिरणाऱ्या हवामान उपग्रहांवरून (Weather Satellites) रेडिओ फ्रिक्वेन्सीद्वारे थेट ढगांचे उच्च दर्जाचे फोटो डाऊनलोड करते.ऑफलाइन प्रणाली : यासाठी कोणत्याही सिमकार्ड, ब्रॉडबँड किंवा मोबाईल टॉवरची गरज भासत नाही.कमी खर्च : बाजारात उपलब्ध असलेल्या सुट्या भागांचा (Off-the-shelf components) कल्पकतेने वापर करून एका युनिटची निर्मिती अवघ्या ६८ हजार रुपयांत करण्यात आली आहे..Sindkhed Raja Buldhana Tractor Accident : कुटार घेऊन निघाले अन् घाटातच होत्याचं नव्हतं झालं; ट्रॅक्टर उलटून दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू!.हिमाचल प्रदेशातील १० खेड्यांमध्ये तीन युनिट्स तैनात होणार!हिमाचल प्रदेशातील मंडी जिल्ह्यातील सिराज खोऱ्यातील (Seraj Valley) १० अतिदुर्गम खेड्यांमध्ये ही तीन युनिट्स बसवली जाणार आहेत. या खेड्यांमधील १,००० हून अधिक ग्रामस्थांना याचा थेट फायदा होणार असून, यंत्र चालवण्यासाठी स्थानिक गावातील तीन तरुणांना विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे..दरम्यान, हे यंत्र थेट ढगफुटीचा (Cloudburst) अंदाज वर्तवण्यासाठी नसून, आपत्तीच्या वेळी किंवा नेटवर्क बंद असताना उपग्रहावरील ढगांची हालचाल दाखवून लोकांना सावध करण्यासाठी पूरक मदत करेल, अशी तांत्रिक माहिती प्रकल्प चमूने दिली आहे. एका शाळकरी विद्यार्थ्याच्या या लोकोपयोगी संशोधनाचे देशभरातून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.