Ajit Pawar Plane Crash : ब्लॅक बॉक्सचं नुकसान, फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर खराब; AAIBचा २२ पानी अहवाल, दुर्घटनेआधी एकच संदेश आला

AAIB Publishes Preliminary Report On Ajit Pawar Plane Crash राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला महिनाभरापूर्वी झालेल्या अपघाताचा २२ पानी प्राथमिक अहवाल 'एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्यूरोने (एएआयबी) शनिवारी जाहीर केला. या अहवालात कमी दृश्यमानता आणि धावपट्टीवर आवश्यक दिशादर्शक (नेव्हिगेशन) सुविधांचा अभाव अपघातास कारणीभूत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. अजित पवार यांना घेऊन येणारे विमान उतरविले जात असताना पाच किलोमीटर परिसरातील दृश्यमानता खूप कमी होती, असेही त्यात म्हटले आहे. या अपघातामध्ये अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. .'एएआयबी'ने अहवालामध्ये विमानांच्या वापराबाबत काही शिफारशी केल्या आहेत. 'व्हिज्युअल फ्लाइट रूल्स' (व्हीएफआर) अंतर्गत उड्डाण करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना लागू असलेल्या मानक कार्यपद्धतींचे काटेकोर पालन करण्याबाबत आवश्यक निर्देश नागरी हवाई उड्डाण महासंचालकांनी (डीजीसीए) द्यावेत,' असे यात म्हटले आहे..इस्रायल-अमेरिकेच्या हल्ल्यात खामेनेईंचा मृत्यू, ट्रम्प यांचा दावा; इराणची सत्ता कोण सांभाळणार?.'दुर्घटनेमागील तथ्ये, मूळ कारणे आणि सहाय्यक घटक उघड करण्यासाठी सर्व बाबींची सखोल चौकशी केली जाईल. आतापर्यंत समोर आलेल्या अंतरिम निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, विमान सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता याव्यात यासाठी पुढील अंतरिम सुरक्षा शिफारशी कराव्यात,' असे या अहवालामध्ये म्हटले आहे..... तरच परवानगी द्यावी"अनियंत्रित विमानतळांवरील (अनकंट्रोल्ड एअरफिल्डस) एअरड्रोम सेवा हाताळणाऱ्या सर्व संस्थांना आवश्यक निर्देश जारी करून, संबंधित नियमांमध्ये नमूद केलेल्या निकषांनुसार हवामान स्थिती अनुकूल असल्यासच उड्डाण (नॉन-शेड्युल्ड/खाजगी/चार्टर ऑपरेशन्ससह) करण्यास परवानगी द्यावी," असे या अहवालात म्हटले आहे..केवळ तोच एक संदेशविमान पडण्यापूर्वी विमानातून 'ओह शीट' असा संदेश प्रसारित झाल्याचे ऐकू आले आणि त्यानंतर धावपट्टी क्रमांक अकराच्या डाव्या बाजूस विमान कोसळले, असे या अहवालात म्हटले आहे. बारामती विमानतळाच्या धावपट्टीपासून अवघ्या दोनशे मीटर अंतरावर हे विमान कोसळले होते..संदेशच मिळाला नाहीलिअरजेट विमानाने २८ जानेवारीच्या सकाळी कमी दृश्यमानतेमुळे एकदा विमानतळावरून एक फेरी मारली होती. त्यानंतर त्या विमानाला उतरण्यास परवानगी देण्यात आली होती मात्र परवानगी मिळाल्यानंतर विमानाकडून 'एटीसी'ला कोणताही संदेश मिळाला नाही आणि काही क्षणांतच ते विमान धावपट्टीच्या कडेला कोसळून आग लागल्याने भस्मसात झाले..एफडीआर खराबब्लॅक बॉक्समधील फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर खराब झाल्याची माहिती प्राथमिक अहवालातून समोर आलीय. उष्णतेमुळे ब्लॅक बॉक्समधील एफडीआर खराब झाला आहे. रॉ डेटा डाऊनलोड करण्यात आला आहे. तर विमान जमिनीवर कोसळण्याआधी ते झाडाला धडकल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे. तांत्रिक बिघाडाचा कोणताही थेट पुरावा नाहीय. धावपट्टीपासून २०० मीटर अंतरावर विमान कोसळल्याचं एएआयबीच्या अहवालात म्हटलंय..उड्डाणाचा अनुभवविमानाचे वैमानिक कॅप्टन सुमीत कपूर यांना १५ हजार तासांचा तर सहवैमानिक असलेल्या कॅप्टन शांभवी पाठक यांना १५०० तासांचा उड्डाणाचा अनुभव होता. अजित पवार यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी विदित जाधव आणि विमानातील कर्मचारी पिंकी माळी या सर्वांचा अपघातात मृत्यू झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.