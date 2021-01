कॅप्टन साहेब शेतकऱ्यांना सुरक्षा द्या; 'आप'ने पंजाबकडे केली मागणी

दिल्ली - दिल्लीत गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गेल्या आठवड्यात प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅलीवेळी हिंसाचार झाला. त्यानंतर काही शेतकरी संघटनांनी आंदोलनातून माघार घेतली. दरम्यान, राकेश टिकैत यांनी कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय हटणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचे नेत राघव चड्ढा यांनी शनिवारी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यामध्ये दिल्लीत सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुरक्षा पुरवण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेची सोय करावी.मोदी सरकारच्या हुकुमशाहीचा आणि भाजपच्या गुंडांचा सामना करत रस्त्यावर न्यायासाठी ते झगडत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. राघव यांनी असा आरोप केला की, भाजप शेतकरी आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी गुंडांच्या मदतीने सातत्यानं आंदोलकांवर हल्ले करत आहे. शेतकऱ्यांवर दगडफेक करून त्यांना घाबरवलं जात आहे. त्यांनी आंदोलन स्थळावरून पळून जावं म्हणून भीती घातली जात आहे. नुकतंच भाजपचा एक आमदार शेतकऱ्यांना घबरवण्यासाठी आंदोलनस्थळी गेला होता. त्याने शेतकऱ्यांनी भीती घातली आणि धमकीसुद्धा दिली असंही ते म्हणाले.

Aam Aadmi Party's Raghav Chadha writes to Punjab CM Captain Amarinder Singh saying," AAP demands that you deploy Punjab Police in sufficient numbers to surround the camps where the peaceful protests are being held from all sides." #Delhi pic.twitter.com/gihnYSBuW5

— ANI (@ANI) January 31, 2021